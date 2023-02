OL: "Merci et au revoir", Laurent Blanc s'en va en pleine conf de presse

Laurent Blanc a précipité la fin de la conférence de presse de l'Olympique Lyonnais ce vendredi après une petite dizaine de minutes. Agacé d'avoir à parler du mercato plutôt que du match de la 22e journée contre Troyes, l'entraîneur rhodanien s'en est allé.

Sans heurts ni violence, et dans un large sourire, Laurent Blanc a fait comprendre à la presse qu'il ne voulait pas parler du mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais. Dans la foulée de la présentation des trois recrues par Jean-Michel Aulas, le technicien est venu parler de son équipe avant le déplacement à Troyes ce samedi lors de la 22e journée de Ligue 1. Un passage médiatique écourté après une petite dizaine de minutes quand il a quitté la salle en laissant les journalistes sur place.

"C'est bon? Je vous vois et vous n'avez plus de questions à poser. Je m'en vais. Au revoir, a lancé un Laurent Blanc au moment de se lever. Non mais c'est vous qui vous décidez à parler de Troyes après dix minutes... Donc merci et au revoir."

>> La conf' de l'OL

"Ne continuez pas à me parler de mercato"

Déjà passablement agacé d'avoir eu à parler presque exclusivement de mercato la semaine passée, Laurent Blanc a rapidement voulu écarter ce sujet avant le voyage dans l'Aube.

"Le mercato est fini et on a l'effectif qui va finir la saison. On va travailler et les joueurs ne changeront pas, a ainsi rapidement résumé l'entraineur de l'OL quelques minutes avant de quitter la conférence de presse. On a déjà fait une conférence de presse sur le mercato donc ne continuez pas à me parler de mercato maintenant. Parlons d'autre chose."

Devant la volonté des journalistes à relancer le technicien sur l'importance des jeunes à Lyon compte-tenu des arrivées et des départs en janvier, Laurent Blanc s'est une nouvelle fois prêté au jeu. Non sans oublier de prévenir que c'était la dernirèe fois qu'il voulait parler du mercato malgré les arrivées de Dejan Lovren, Jeffinho et Amin Sarr.

"Si vous me poser encore des questions sur le mercato je m'en vais (il sourit). On me disait quand je suis arrivé d'intégrer des jeunes mais je disais qu'il fallait déjà s'entraîner avec les pros, a enfin expliqué l'entraîneur de l'OL quelques instants plus tôt. Comme on a fait six départs en janvier, c'est beaucoup malgré les trois recrues. On va combler avec des jeunes qui vont monter de l'académie."

Près de cinq minutes plus tard, lorsque les journalistes ont finalement posé une question sur le match face à l'ESTAC, Laurent Blanc a coupé court et a tiré sa révérence.