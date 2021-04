OL-Monaco: Depay trouve son carton jaune très "injuste"

Après sa défaite ce mercredi en quart de finale de Coupe de France face à l'AS Monaco (2-0), l'OL a pesté contre l'arbitrage de Stéphanie Frappart. Memphis Depay a partagé sur ses réseaux sociaux son incompréhension face à un carton "injuste", qui le contraint à être suspendu lors d'une prochaine rencontre de Ligue 1, face à Lorient.

L'OL n'a pas apprécié l'arbitrage de Stéphanie Frappart ce mercredi, lors de sa défaite face à l'AS Monaco (0-2) au stade des quarts de finale de Coupe de France. Et en particulier Rudi Garcia, qui s'est emporté contre l'arbitrage en conférence de presse. L'entraîneur de l'OL a pointé du doigt notamment l'action qui a valu un carton jaune à Memphis Depay.

Depay suspendu à Lorient

Coupable selon Stéphanie Frappart d'avoir simulé dans la surface, Memphis Depay n'a pas obtenu le penalty (68e). Et l'attaquant néerlandais a même écopé d'un carton jaune pour pretestation. "Qu'on ne siffle pas penalty, ce n'est pas un problème. Il a été sanctionné pour une simulation mais il y avait faute sur lui, on a revu les images. Il y a faute de Fofana. Qu'on ne le taxe pas de simulation alors que ce n'était pas le cas, a lâché Garcia. Il faut bien savoir que les joueurs savent dans quelle position ils sont par rapport à la discipline. On leur dit. Memphis savait qu'il ne devait rien faire pour prendre un carton et surtout pas simuler car on en a parlé avant le match."

Avec trois cartons jaunes obtenus au cours des 10 dernières rencontres, Memphis Depay sera désormais suspendu pour un match de Ligue 1, le 9 mai prochain, face à Lorient pour le compte de la 36e journée. Le buteur de l'OL pourra donc défier Lille ce dimanche (21h) puis l'AS Monaco la semaine suivante.

Sur ses réseaux sociaux, Memphis Depay n'a pas caché son incompréhension sur ce carton jaune infligé. " Je ne peux pas comprendre ce quart de finale. Très déçu, très bouleversant et tout sauf juste", a commenté le Néerlandais. "Je ne sais pas si les arbitres sont au courant de qui est exposé. On a une fin de championnat à jouer, ça se joue aussi sur les joueurs présents sur la pelouse ou non. Voir Memphis suspendu pour ce carton-là, ce serait très injuste", a regretté lui Rudi Garcia.