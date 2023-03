OM-Annecy: "Désolé pour tous les Marseillais", les excuses de Pau Lopez auprès des supporters

L’OM a été éliminé par le FC Annecy (Ligue 2) en quart de finale de la Coupe de France, mercredi au Vélodrome (2-2, 6 tab à 7). Après cette sortie de route inattendue, le gardien Pau Lopez a eu une pensée pour les supporters marseillais, déçus et en colère.

Abattu mais lucide. Pau Lopez est venu s’exprimer devant les journalistes, mercredi soir, après l’élimination de l’OM en quart de finale de la Coupe de France. Au terme d’un match à rebondissements, conclu par une séance de tirs aux buts, Marseille s’est fait sortir par le FC Annecy, actuel 10e de Ligue 2 (2-2, 6 tab à 7). A la surprise générale.

"On ne peut pas dire que c’est physique, c’est plus une question mentale, a lâché le gardien espagnol. Quand tu ne joues pas à 100%... Eux ils ont fait un match de fou, ils couru beaucoup plus que nous. C’est difficile de trouver une explication. Je peux seulement que je suis désolé pour ce qu’on a fait aujourd’hui.

"On ne mérite pas de gagner la Coupe de France"

Le portier de 28 ans, arrivé à l’été 2021 en provenance de l’AS Rome, a fait son mea culpa en pensant aux supporters du club phocéen, déçus et en colère après cette sortie de route humiliante: "Les fans ne méritaient pas ce qu’on a vu sur le terrain. Tout le monde voulait cette Coupe de France, mais après un match comme ça, on ne mérite pas de gagner la Coupe de France. C’est la vérité. Le football nous a donné ce qu’on a mérité. On est désolés pour tous les Marseillais, tous ceux qui sont venus au Vélodrome, tous ceux qui ont vu le match chez eux. Franchement, désolé."

Après une telle soirée, l’OM va devoir rapidement relever la tête. Pour se concentrer sur le championnat. Avant la 26e journée, prévue ce week-end, les joueurs d’Igor Tuor occupent la 2e place du classement, à 8 points du PSG (leader). Avec 2 points d’avance sur Monaco et Lens. Les coéquipiers de Valentin Rongier vont devoir négocier un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais, dimanche (20h45), pour conserver leur fauteuil de dauphin.