OM-Annecy: "la honte", la presse marseillaise en colère après l’élimination en Coupe de France

La presse marseillaise accuse le coup après l’élimination surprise de l'OM face à Annecy (2-2, 6 tab 7) en quarts de finale de la Coupe de France, mercredi.

Comme Igor Tudor, les joueurs et le public du Vélodrome, la presse marseillaise peine à se remettre du gros camouflet. L’OM s’est fait sortir en quarts de finale de la Coupe de France par Annecy (2-2, 6 tab 7), pensionnaire de D2, mercredi. Un sabordage qui provoque un gros sentiment de colère dans les journaux locaux alors que l’espoir d’un sacre dans la compétition animait toute la ville après avoir sorti Rennes (1-0) en 16es de finale, puis le PSG (2-1) en 8es. Puis patatras, tout a volé en éclat à la surprise générale.

"Léo Balourdi"

"La honte", affiche La Provence en une de son édition du jour qui donne le ton des articles corrosifs dans les pages Sports. Un homme, en particulier, suscite des crispations: Leonardo Balerdi, pris à défaut sur les deux buts adverses et qui a manqué son tir au but. "C’était Leo Balourdi", lance le journal qui s’attarde aussi sur les difficultés d’Alexis Sanchez et Vitinha sur le front de l’attaque marseillaise.

Le ton est tout aussi morose au sein des autres médias locaux. Ce scénario est vécu comme un "enfer" par Le Phocéen qui voit cette élimination comme "la pire humiliation". Le journal La Marseillaise regrette aussi cette "immense désillusion".

Si L’Equipe consacre sa une à la légende Just Fontaine, décédé mercredi à l’âge de 89 ans, le journal s’attarde aussi sur ce gros camouflet. "Annecy héroïque, l’OM au fond du lac", image l’édition du jour qui salue la performance de "très hauts Savoyards".

Le Dauphiné, journal d’Annecy, affiche le "kif" de toute une équipe en haut de son site web. Tout un club et ses supporters attendent désormais le tirage au sort, qui aura lieu ce jeudi soir et qui promet une nouvelle affiche face à un club de Ligue 1 (Lyon, Toulouse ou Nantes) en rêvant du Stade de France.