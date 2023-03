OM-Annecy: la soirée très spéciale de Yohan Demoncy, formé au PSG et décisif au Vélodrome

Yohan Demoncy a vécu un moment particulier lors de la victoire du FC Annecy (Ligue 2) sur la pelouse de l’OM mercredi, en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 6 tab à 7). Le milieu de terrain de 26 ans, prêté par le Paris FC au club haut-savoyard, a été formé au PSG, où il a signé son premier contrat professionnel en 2016. Sans parvenir à intégrer l’équipe première.

Des messages teintés de rouge et bleu. Yohan Demoncy a reçu les félicitations de nombreux supporters du PSG après la victoire du FC Annecy face à l’OM mercredi, en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 6 tab à 7). Le milieu de terrain du club haut-savoyard, prêté jusqu’à la fin de la saison par le Paris FC, a été décisif sur la pelouse du Vélodrome. Après avoir délivré une passe décisive sur corner pour Kevin Mouanga (59e), il a transformé sa tentative face à Pau Lopez lors de la séance de tirs aux buts. Avec beaucoup de sang-froid. De quoi ravir certains fans du club de la capitale, qui n’ont pas oublié son long passage au Camp des Loges.

Né en 1996 à Gonesse, dans le Val-d’Oise, Yohan Demoncy a intégré très jeune le centre de formation du PSG. Et il y a fait toutes ses gammes. Dans les Yvelines, il a notamment côtoyé Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot, Mike Maignan et Kingsley Coman, tous de sa génération. Mais aussi Christopher Nkunku ou Jonathan Ikoné, avec qui il a joué en Youth League. Après avoir participé à quelques matchs amicaux sous les ordres de Laurent Blanc, le milieu d’1,81m a signé son premier contrat professionnel à l’été 2016. A l’âge de 20 ans. Avec l’envie de s’imposer au PSG. Mais Unai Emery ne lui a jamais donné sa chance en équipe première...

Yohan Demoncy © Icon

En froid avec Laurey au Paris FC

Au point de le pousser partir au bout d’un an et demi passé en réserve. Sans jouer la moindre minute avec les A, que ce soit lors des matchs de coupe ou en Ligue 1. Il a alors rebondi à l’US Orléans, via un prêt de six mois en janvier 2018, puis en s’engageant librement avec le club de Ligue 2 l’été suivant. En juillet 2021, il est revenu dans la capitale, sous les couleurs du Paris FC.

Mais son aventure s'est mal passée dans le 13e arrondissement. En froid avec son entraîneur Thierry Laurey, Yohan Demoncy a peu joué et passé toute la fin de saison en tribunes. De quoi créer une énorme frustration chez le Francilien.

"Si tu ne joues pas et que c’est justifié car l’équipe tourne bien, c’est différent. Là, ça se passait mal pour moi mais collectivement aussi, a-t-il récemment expliqué lors d’une interview accordée au Parisien. Je l’ai vécu comme une injustice, ça me rendait fou. Aux entraînements, je n’étais pas largué, j’étais largement au niveau. C’était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler et je ne pouvais que laisser le temps agir. Maintenant, je suis heureux."

"L’ambition d’aller au-dessus"

Encore plus depuis mercredi soir et ce succès inoubliable à Marseille. Un moment particulièrement inattendu pour Demoncy, qui a rejoint Annecy en tant que joker médical en septembre dernier, après la grave blessure au genou d’Alexandre Phliponeau. "On l’a fait", a savouré l’ancien du PSG sur les réseaux, en postant une photo dans le vestiaire du Vélodrome. Il attend désormais de connaître le nom de son futur adversaire en Coupe de France. Ce sera l’OL, Toulouse ou Nantes, pour une place en finale au Stade de France (le 29 avril).

L’occasion pour le n°24 d’Annecy (sous contrat jusqu’en 2024 au PFC) de se mettre à nouveau en lumière. Avant de viser un club plus huppé lors du prochain mercato? "J’ai l’ambition d’aller au-dessus. C’est un objectif que j’ai et c’est seulement si je suis bon que ça se fera, expliquait-il avant le match face à l'OM. J’espère en avoir l’opportunité mais il faut un peu de chance également. Je vais avoir 27 ans (le 7 avril, ndlr). Je suis réaliste. Mes prochaines décisions seront importantes". A voir si un trophée sera dans son armoire d’ici-là…