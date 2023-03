OM-Annecy: qui est François-Régis Mughe, qui a failli être le héros marseillais ?

Avant de céder aux tirs au but contre Annecy, ce mercredi, en quarts de finale de la Coupe de France, l'OM a arraché l'égalisation grâce à François-Régis Mughe. Un jeune attaquant camerounais de 18 ans recruté l'été dernier.

Il ne reste plus qu’une poignée de secondes à jouer. Dans un Vélodrome qui prépare déjà ses sifflets, l’OM est mené 2-1 par Annecy, actuel 10e de Ligue 2, en quarts de finale de la Coupe de France. Au bout du suspense, dans la cinquième des six minutes de temps additionnel accordées par l’arbitre, Nuno Tavares est trouvé côté gauche. Le Portugais adresse un centre fort dévié de la tête par Vitinha. Le ballon atterrit dans les pieds du... numéro 33 marseillais. Qui n’a pas le temps de se poser trop de question. Un contrôle, suivi d’un centre-tir et… voilà le peuple olympien qui exulte. Oui, François-Régis Mughe, 18 ans, vient d’égaliser et d’arracher les tirs au but. Seulement quelques minutes après avoir remplacé Jordan Veretout.

Un joueur "rapide et technique"

La suite ? Annecy a su se relever de ce coup dur pour l'emporter 7 tirs au but à 6, après un raté de Leonardo Balerdi, alors que la soirée aurait pu être parfaite pour le jeune François-Régis Mughe. Il se souviendra tout de même longtemps de ce mercredi 1er mars, date de ses grands débuts dans le monde pro et donc de son premier but. S'il avait déjà été convoqué plus tôt cette saison par Igor Tudor, il n'avait pas encore eu sa chance en équipe première. Mais alors qui est-il ?

Cet attaquant camerounais, formé au sein de l’École de Football des Brasseries du Cameroun, est arrivé à l’été 2022 pour renforcer la réserve olympienne. Au moment de sa signature, l’OM le présentait dans son communiqué "comme l'un des grands espoirs du pays", un "droitier qui peut évoluer sur les deux côtés", mais aussi "un joueur rapide et technique qui se démarque déjà par sa facilité dans les un-contre-un".

Cette saison, il est apparu à neuf reprises avec la réserve marseillaise en N3 (deux buts) et quatre fois en Youth League. C'est le recruteur marseillais Omar Sciolla qui l'a repéré. "Il impressionne tout le monde, car il a toutes les qualités de vitesse et de technique nécessaires pour faire la différence, avec notamment une double accélération qui fait très mal", expliquait-il auprès du Phocéen dès janvier 2022.

Et d'ajouter : "C'est rare de voir ça à cet âge-là. C'est un droitier qui peut évoluer sur les deux côtés, car il a les deux pieds. Un joueur très rapide, très fort dans les un-contre-un avec déjà une technique très affirmée. Il est très jeune mais possède déjà de grosses qualités et surtout un potentiel énorme. Il est prêt à partir en Europe pour finir sa formation." Certains supporters marseillais lui prédisent déjà un destin à la Bamba Dieng. Fleuron du partenariat entre l'OM et l’académie sénégalaise de Diambars, ce dernier avait 20 ans lorsqu'il avait marqué son premier but sous les couleurs marseillaises en février 2021. C'était déjà en Coupe de France.