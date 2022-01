Marseille: les états d’âme de Milik, resté sur le banc à Lens

Au micro de Canal+ Pologne, Arkadiusz Milik (27 ans) s’est agacé de ne pas être en jeu lors de la victoire de Marseille à Lens (0-2), samedi et du faible nombre de ballons qu’il reçoit quand il joue.

Arkadiusz Milik (27 ans) a suivi depuis le bord du terrain la victoire convaincante de Marseille à Lens (0-2), samedi lors de la 22e journée de Ligue 1. Le Polonais n’est pas entré en jeu et cela l’a un peu agacé. Jorge Sampaoli, son entraîneur, a préféré aligner Dimitri Payet en pointe avant de faire entrer en jeu la nouvelle recrue Cédric Bakambu. Et les deux joueurs ont marqué. A l’issue de la rencontre, l’attaquant polonais - auteur d’un seul but en Ligue 1 cette saison (9 toutes compétitions confondues) - a confié ses états d’âme au micro de Canal+ Pologne. Il pointe du doigt le système de jeu de l’équipe.

"On peut jouer ensemble" avec Bakambu, estime-t-il

"Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes que l’on joue et je n’ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos, confie-t-il dans des propos rapportés par La Provence. Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. Nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne nous procurons pas beaucoup d’occasions est un problème global."

L’ancien joueur de Naples regrette également de ne pas avoir été associé à Bakambu en fin de rencontre. "Il est entré à gauche et je pense qu’on peut jouer ensemble, a-t-il déclaré. Mais tout cela dépend du coach."

Les problèmes d’efficacité sont régulièrement évoqués par Jorge Sampaoli lors de ses conférences de presse. Samedi, ils ont été en partie résolu avec une victoire convaincante face à un concurrent direct sur le podium.

Lors de son intervention, Milik a également été interrogé sur la possibilité d’un départ cet hiver sous forme de prêt ou de manière définitive. Mais il a botté en touche. La situation autour de son contrat est assez obscure. "On a toujours parlé de l'opération Milik comme d'une opération compliquée, a récemment rappelé Pablo Longoria, président de l’OM. Mais c'est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l'OM." Le dirigeant a, par ailleurs, écarté l'idée d'un départ du Polonais cet hiver.