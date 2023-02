OM-PSG: Donnarumma "en colère" mais pas inquiet avant le Bayern

Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG, n’a pas apprécié la prestation de son équipe battue par l’OM (2-1) mercredi et bousculée dans l’impact. Il ne s’inquiète pas avant le 8e de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, mardi.

Le PSG déraille depuis la reprise après la Coupe du monde. Après deux défaites et un nul en championnat, Paris s’est fait sortir en 8es de finale de la Coupe de France en s’inclinant à Marseille (2-1), mercredi. Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG, s’est agacé de la performance de son équipe, malmenée dans l’engagement alors qu’elle s’y attendait.

"On connaissait leur force et c'était le match auquel on s'attendait, a expliqué l’Italien en zone mixte. C'est une équipe très agressive, qui met la pression d'entrée. Les détails font la différence. On est déçu, on est en colère parce qu'on tenait à cette compétition. On est déçu pour nos supporters qui tenaient à cette compétition autant que nous. Maintenant, il faut relever la tête et penser au match de Monaco samedi (17h, 23e journée de Ligue 1, ndlr)."

"Nous allons préparer à fond la Ligue des champions"

La méforme parisienne actuelle n’inquiète pas l’ancien joueur de l’AC Milan à cinq jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich, mardi (21h, sur RMC Sport).

"Chaque match a son histoire, rappelle-t-il. Pour le moment, il faut bien préparer le match contre Monaco et après on pourra penser au Bayern mais chaque match a une histoire différente. On sait que nous allons préparer à fond la Ligue des champions. On y tient, on fera tout pour passer ce tour."