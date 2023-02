OM-PSG: "On prend un but un peu stupide sur une touche", se désole Galtier après la perte de balle de Neymar

Le Paris Saint-Germain s’est incliné sur la pelouse de l’Olympique de Marseille ce mercredi soir en 8e de finale de la Coupe de France (2-1). En conférence de presse, Christophe Galtier a notamment regretté le deuxième but des Phocéens, inscrit après une perte de balle de Neymar.

C’est le tournant du match. Alors que Sergio Ramos avait répondu à Alexis Sanchez juste avant la pause pour remettre tous les compteurs à égalité, l’Olympique de Marseille est parvenu à repasser devant le Paris Saint-Germain à la 57e minute sur une frappe monstrueuse de Ruslan Malinovskyi à l’entrée de la surface pour finalement s’imposer ce mercredi soir en 8e de finale de la Coupe de France (2-1).

>> Revivez OM-PSG (2-1)

Sur cette action, tout part d’une touche mal négociée par les Parisiens. À 20 mètres des cages de Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes tente de trouver Neymar mais le Brésilien perd le ballon en tentant d'effacer Chancel Mbemba d’une feinte de corps. Après une percée du défenseur olympien, la frappe d’Alexis Sanchez est contrée et revient dans les pieds de Malinovskyi. Pour la suite que l’on connaît.

Galtier ne cite pas Neymar

"C’était très ouvert en première période. Malheureusement, en seconde période, on prend un but un peu stupide sur une touche pour nous dans nos 20 derniers mètres, s’est agacé Christophe Galtier en conférence de presse au sujet de cette action, sans citer Neymar. A partir du moment où Marseille a marqué ce deuxième but et qu’ils se sont mis dans un bloc bas avec beaucoup de transition, c’est là où on a énormément péché."

Face à la presse, Christophe Galtier a cependant salué les bonnes 45 premières minutes de son maître à jouer brésilien. "En première période, il a trouvé les bons espaces, il a délivré de bons ballons. Après ça a été plus compliqué pour lui mais aussi pour tout le monde", a poursuivi le technicien parisien.

Dans un peu plus de deux semaines, le 26 février prochain, les Parisiens se déplaceront de nouveau à Marseille, cette fois en championnat. Avec la possibilité d’oublier l’élimination en Coupe de France et cette fameuse action juste avant l’heure de jeu.