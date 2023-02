OM-PSG: Tudor salue le discours de Payet (qui n’est pas entré en jeu)

Igor Tudor a salué la prise de parole de Dimitri Payet après la victoire de l’OM face au PSG (2-1) mercredi en 8es de finale de la Coupe de France lors duquel le milieu offensif est resté sur le banc.

L’OM a frappé fort mercredi en s’imposant face au PSG (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Cela faisait près de douze ans que mes Marseillais ne s’étaient plus imposés face à leur rival et ce succès ouvre en grand le droit de croire à un premier titre dans la compétition depuis 1989. Le chemin est encore long et Dimitri Payet l’a rappelé à ses coéquipiers à l’issue de la rencontre. Une prise de parole saluée par son entraîneur Igor Tudor à l’issue de la rencontre.

"Il a dit de belles choses"

"Dimitri a fait un beau discours dans les vestiaires à la fin du match, il a dit de belles choses, à la fin il a parlé d'orgueil, et rappelé que nous avions seulement passé les huitièmes de finale, a expliqué l’entraîneur croate. Maintenant il faut gagner tous les matches."

Ancien pilier de l’équipe, Payet a été déclassé cette saison sous les ordres d’Igor Tudor qui ne l’a titularisé qu’à neuf reprises toutes compétitions confondues. Ce fut notamment le cas dimanche lors de la défaite face à Nice (1-3) au cours de laquelle l’international français a déçu avant d’être remplacé dès la mi-temps. Malgré ce temps de jeu restreint, Tudor a souvent loué l’état d’esprit de son milieu offensif.

Mercredi, il a aussi souligné l’implication et la performance XXL de ses joueurs. "Notre meilleur match depuis que je suis là? Ça se pourrait bien, mais je n'aime pas comparer, a-t-il ajouté. Aujourd'hui on a vraiment bien joué, vu l'adversaire et le match joué il y a deux jours, courir 120 km à un tel rythme en deux matches, les joueurs peuvent être fiers. Nous avons tellement progressé depuis le dernier match contre eux, comment nous jouons, comment nous défendons, c'est ça le plus important, c'est toujours contre toi-même que tu luttes, finalement."