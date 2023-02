OM-PSG: "Ils les ont mangés à tous les niveaux", Rothen félicite Tudor et les Marseillais

Dans son émission "Rothen s'enflamme" sur RMC, Jérôme Rothen a salué le grand match réussi par l'OM et les prises de risques d'Igor Tudor face au PSG (2-1) en huitième de finale de la Coupe de France

Il avait des doutes. Mais ils ont vite été balayés. Comme beaucoup, Jérôme Rothen a été séduit par le niveau affiché mercredi par l’OM lors de sa victoire face au PSG (2-1), au Vélodrome, en huitième de finale de la Coupe de France.

"On a vu une équipe qui a des principes de jeu très clairs avec une prise de risque énorme. C’est couillu ce que fait Igor Tudor. Valentin Rongier en défense centrale, c’est un choix d’homme mais le système reste quasiment le même. Ça se transforme tellement, ils prennent tellement de risques. Ils bouffaient de l’énergie, ils avaient un cœur énorme. Il faut être objectif, on a vu une vraie équipe de foot du début à la fin avec des principes clairs, acceptés par les joueurs, défendus par l’entraîneur et les remplaçants. C’est un exemple."

Larqué : "Les Parisiens ont été étouffés"

Asphyxiés, les Parisiens n’ont pas tenu la comparaison avec des Marseillais révoltés, portés par leur public, et bien plus au point tactiquement. "C’était le meilleur match de l’OM cette saison. Ils ont tenu jusqu’au bout. Avec un peu plus de qualité et de vitesse, Paris aurait pu marquer. Mais ils les ont mangés à tous les niveaux. Bravo à Tudor de les préparer comme ça. J’avais des doutes. Ce n’est pas une leçon, mais c’est clair qu’il y a un projet qui est clair d’un côté, et pas clair de l’autre côté", a insisté Rothen dans son émission "Rothen s’enflamme" ce jeudi sur l’antenne de RMC.

Un avis partagé par l'ancien Lyonnais Juninho : "Parler de leçon, c’est un peu trop, mais Marseille a montré un cœur incroyable. Paris joue de la même façon depuis longtemps, mais ils ont été mangés dans le combat, dans les duels." "Tudor a mis en évidence certaines vérités du football, a renchéri Jean-Michel Larqué. Le rythme et la générosité des Marseillais, c’est ça la vérité d’un match de haut niveau. Les Parisiens ont été étouffés, ils ont été bouffés au milieu de terrain. Les Marseillais ont beaucoup plus couru." Pas franchement rassurant pour Paris à l'approche du choc face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions (14 février sur RMC Sport).