OM-PSG: la compo probable de Marseille, avec un positionnement atypique pour Jonathan Clauss ?

L'OM reçoit le PSG mercredi soir au Vélodrome (21h10) en 8e de finale de Coupe de France. Privé en défense de Bailly, Balerdi et Nuno Tavares, Igor Tudor pourrait positionner Under en piston droit, et ainsi faire glisser Clauss à gauche.

J-1 avant le choc. Chaudement encouragés par leurs fidèles ce mardi soir à la Commanderie, les joueurs de l'OM se préparent à un duel contre le PSG mercredi (21h10) en 8e de finale de Coupe de France.

Une affiche pour laquelle Igor Tudor aura trois absents en défense: Eric Bailly et Leonardo Balerdi, suspendus, et Nuno Tavares, blessé. Ce qui devrait pousser le technicien croate à quelques ajustements.

Sanchez et Veretout de retour dans le onze

Cengiz Under pourrait ainsi jouer piston droit, et Jonathan Clauss glisser côté gauche, un positionnement atypique pour lui, mais qu'il a déjà testé contre Angers et Strasbourg plus tôt dans la saison.

Pour le reste, Alexis Sanchez devrait bien entendu faire son retour dans le onze de départ, comme Jordan Veretout, utilisé seulement 20 minutes lors de la défaite face à Nice (3-1) dimanche soir.

La compo probable de l’OM: Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Under, Rongier, Veretout, Clauss - Guendouzi, Malinovskyi - Sanchez.