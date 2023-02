OM-PSG: la frappe monstrueuse de Malinovskyi qui a fait chavirer le Vélodrome

Auteur d'un excellent match, Ruslan Malinovskyi a inscrit le but de la victoire marseillaise ce mercredi face au PSG (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Il n'a laissé aucune chance à Gianluigi Donnarumma sur un missile du pied gauche.

C’est peut-être le début d’une belle histoire d’amour entre Ruslan Malinovskyi et le stade Vélodrome. Trois jours après avoir mis son premier but devant son nouveau public, lors de la défaite contre Nice (3-1) en championnat, l’Ukrainien a remis ça ce mercredi face au PSG (2-1) en huitième de finale de la Coupe de France. Avec cette fois la victoire (et la qualification) au bout.

Tout est parti d’un gros travail de Chancel Mbemba, infatigable sur son côté droit, qui a trouvé au point de penalty Alexis Sanchez. La tentative du Chilien a été contrée, mais le ballon est revenu sur Malinovskyi. L’ancien joueur de l’Atalanta Bergame, connu pour sa frappe monstrueuse, n’a pas hésité une seconde. Plein axe, à l’entrée de la surface, il a pris sa chance en première intention. Un missile du gauche.

Son meilleur match avec l'OM

Un coup de canon exceptionnel qui n’a laissé absolument aucune chance à Gianluigi Donnarumma (57e) et qui a complètement fait chavirer le public marseillais. Au-delà de son but, Malinovskyi a rendu une excellente copie, en signant son match le plus abouti depuis son recrutement début janvier sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire fixée à 10 millions d'euros.

Par sa lecture du jeu, sa faculté à se mettre très vite face au but pour casser les lignes adverses, et son efficacité dans le dernier geste, Malinovskyi a rappelé face au PSG, au meilleur des moments pour Marseille, qu'il reste un joueur à part à 29 ans. "Je connais bien Igor Tudor, c'était toujours dur de jouer contre l'Hellas Vérone, avait-il confié lors de sa présentation. C'est un jeu qui me correspond bien, j'aime ce football dynamique, c'est un football que j'aime." La réciproque semble vraie.