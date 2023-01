Pays de Cassel-PSG: "Il est obsédé par le but", Galtier salue la prestation de Mbappé après son quintuplé

Kylian Mbappé n’a laissé aucune chance au Pays de Cassel, pensionnaire de R1, ce lundi en 16e de finale de la Coupe de France (7-0). Auteur d’un quintuplé, l’attaquant du PSG a comblé son entraîneur, Christophe Galtier.

Il a terrassé presque à lui tout seul le Petit Poucet de la compétition. Impitoyable, Kylian Mbappé s’est offert un quintuplé ce lundi soir en 16e de finale de la Coupe de France contre le Pays de Cassel, pensionnaire de R1 (7-0). Une prestation XXL qui a forcément impressionné son entraîneur, Christophe Galtier.

"Kylian Mbappé, c'est un buteur, il est obsédé par le but et l'attaque, a réagi le coach du Paris Saint-Germain au micro de BeIN Sports à l'issue de la large victoire de ses hommes. Je ne vais pas dire qu'il va gagner en confiance mais il est sur ses standards. C'était important pour lui et Neymar de jouer l'intégralité du match."

Un match historique

Face à Pays de Cassel, le champion du monde 2018 a inscrit le premier quintuplé de sa carrière professionnelle. Il s’agit également du premier quintuplé de l’histoire du PSG, toutes compétitions confondues. Il a par ailleurs effacé Pauleta au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe de France, revenant à hauteur de Jean-Pierre Papin à la première place (29 buts).

Grâce à ces cinq buts, Kylian Mbappé (196 buts à Paris) se rapproche aussi à quatre réalisations de la marque d'Edinson Cavani, meilleur buteur (200) de l’histoire du PSG. Dimanche prochain, il aura l'occasion de réduire encore un peu la distance avec ce record lors de la réception de Reims en championnat (20e journée de Ligue 1, 20h45).

En conférence de presse, Galtier a d'ailleurs assumé le fait de l'avoir fait jouer tout le match, comme son compère Neymar. "J'ai jugé qu'ils avaient besoin de jouer et de rejouer ensemble, a-t-il commenté. J'ai parlé à Neymar à la mi-temps pour m'assurer qu'il serait plus calme en seconde période. C'était important qu'ils puissent jouer ensemble avec Kylian. Ils ont beaucoup combiné, se sont beaucoup cherchés. Ils ont réussi des choses intéressantes."