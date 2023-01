EN DIRECT Coupe de France: Suivez Pays-de Cassel-PSG en live

Bonjour et bienvenue pour ce match de coupe de France entre Pays de Cassel et le PSG

Il y a six divisions et plus qu'un monde qui sépare le PSG et Pays de Cassel, les deux équipes qui s'affrontent ce lundi soir en 16e de finale de la Coupe de France. Un match décalé au lundi pour permettre au PSG de disputer une exhibition très rémunératrice contre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.

Les joueurs de Pays de Cassel, amateurs, ont eux posé une journée pour pouvoir disputer ce match en semaine. Pour certains, comme le capitaine, membre du CUP, ce sera un déchirement puisqu'ils sont supporters du PSG.

Messi est laissé au repos, mais Mbappé et Neymar seront bien là et Christophe Galtier a promis de ne pas sous estimer son adversaire du soir.

Coup d'envoi à 20h45, les compos seront disponibles à partir de 19h45. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu à partir de 19h. Un match à suivre sur Bein Sports 1 et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.