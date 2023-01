PSG: Mbappé signe le tout premier quintuplé du club, et devient co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France

Porté par Kylian Mbappé, le PSG a étrillé (7-0) le Pays de Cassel ce lundi lors d'un 16e de finale de Coupe de France. L'attaquant français a signé son premier quintuplé en carrière - pour sa première en tant que capitaine au coup d'envoi avec Paris - lui permettant de devenir le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France... et de se rapprocher du record de Cavani.

Kylian Mbappé s'est montré sans pitié. Ce lundi, l'attaquant français de 24 ans a signé son premier quintuplé en carrière, contribuant largement à la victoire du PSG face à Pays de Cassel lors d'un seizième de finale de Coupe de France (7-0). Jusqu'à cette soirée, il avait réalisé un quadruplé à deux reprises.

Après des quadruplés face à l'OL en Ligue 1 en octobre 2018 et contre le Kazakhstan avec l'équipe de France en novembre 2021, Kylian Mbappé a donc fait mieux face au Pays de Cassel. Et le récent meilleur buteur de la Coupe du monde a même affiché sa frustration après avoir loupé le coche pour un sixième but en fin de match.

Après une entame un peu compliquée, le PSG a trouvé la faille (29e) grâce à Kylian Mbappé sur un centre de Nuno Mendes, soit son premier but de l'année 2023. Avant la pause, l'attaquant a surgi d'un lob (35e) et d'un petit ballon piqué (40e) pour le but du 4-0 alors que Neymar a signé le deuxième but de la soirée. Le quatrième but de Mbappé est intervenu (56e) après une erreur du gardien adverse. Enfin, après une talonnade de Soler (64e), le prodige de Bondy a terminé le travail dans le dernier quart d'heure (79e).

"On est contents, on est venus pour obtenir la qualification et respecter cette équipe. Respecter cela veut dire jouer à notre niveau, a-t-il lâché sur beIN Sports au coup de sifflet final. C’est une grande opportunité pour eux et pour nous car on vient aussi du football amateur."

A quatre buts de Cavani

Kylian Mbappé est devenu par ailleurs le premier joueur du PSG à inscrire un quintuplé en compétition officielle... et le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France (29 unités), dépassant Pauleta et égalant Jean-Pierre Papin. De quoi fêter dignement son premier match en compétition officielle avec le brassard de capitaine au coup d'envoi, en l'absence dans le onze de départ de Marquinhos, resté sur le banc.

Grâce à ses réalisations, Kylian Mbappé (196 buts à Paris) se rapproche à quatre réalisations du record d'Edinson Cavani, recordman de buts (200) avec le PSG. Dimanche prochain, le champion du monde 2018 aura l'occasion de continuer sur sa lancée avec la réception de Reims en championnat.