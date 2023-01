Pays de Cassel-PSG: un énorme engouement à la billetterie, les tribunes de Bollaert seront bien garnies

Le PSG va se déplacer à Lens pour y affronter les amateurs de l’Union Sportive du Pays de Cassel (Regional 1), lundi prochain, en 16es de finale de la Coupe de France (20h45). Et le stade Bollaert devrait être bien rempli pour l’occasion. A peine mises en ventes, les places ont été prises d’assaut par les supporters nordistes.

C’est l’une des affiches les plus déséquilibrées de l’histoire de la Coupe de France. Le PSG, champion de France, leader de Ligue 1 et recordman de sacres dans l’épreuve (14), va défier en 16es de finale les amateurs de l’Union Sportive de Pays de Cassel. Après avoir sorti Wasquehal (National 2) au tour précédent (1-1, 5 tab à 4), les joueurs de Regional 1 (le 6e échelon) vont avoir la chance d’affronter les stars de la capitale.

La rencontre a été programmée lundi prochain au stade Bollaert de Lens (20h45). Et elle suscite un engouement énorme dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ouverte ce mardi matin à 10h, la billetterie des Sang et Or a été prise d’assaut. Près de 26.000 billets avaient déjà été écoulés à 17h, sachant que le stade dispose d’un peu plus de 38.000 sièges. Autant dire que les tribunes seront copieusement garnies, et sans doute pleines, pour la réception des partenaires de Kylian Mbappé.

Des places au tarif abordable

Le club de Cassel a souhaité rendre ce match de gala accessible à ses supporters, avec des places mises en vente entre 10 et 40 euros. Des tarifs qui ont évidemment attiré un large public, désireux de voir son équipe locale face au grand PSG. Le jour de la rencontre, des bus partiront d’Hazebruck, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Lens, pour acheminer des fans jusqu’à Bollaert. De quoi envisager une soirée de rêve pour les pensionnaires de sixième division.

En face, les Parisiens ne devraient pas leur faire de cadeau. Après un début d’année très décevant, les joueurs de Christophe Galtier traversent une mauvaise passe en Ligue 1, où ils ont enchaîné deux défaites en deux déplacements. L’une d’elles a justement eu lieu à Boallert, face aux Lensois de Franck Haise (3-1).

De quoi donner un peu d’espoir au Pays de Cassel ? L’écart de niveau semble tout de même abyssal avec les partenaires de Lionel Messi, qui auront sans doute à cœur de montrer un meilleur visage au retour de leur petite tournée au Moyen-Orient. En cas de victoire, les amateurs nordistes signeraient l’un des plus grands exploits de l’histoire du football français. Mais dans tous les cas, la fête s’annonce inoubliable.