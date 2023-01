PSG: deux joueurs du Pays de Cassel fêtés après le match par le CUP dont ils sont membres

Après la défaite de leur équipe face au PSG (0-7) lundi en Coupe de France, Alexis Zmijak et Clément Boudjema, joueurs du Pays de Cassel (R1), ont salué les supporters du PSG qu’ils connaissent bien puisqu’ils sont membres du Collectif ultras Paris (CUP).

Alexis Zmijak (34 ans) et Clément Boudjema (26 ans) ont vécu une soirée très particulière lundi lors du 32e de finale de Coupe de France entre le Pays de Cassel (R1) et le PSG (0-7). Ils ont défendu les couleurs de leur équipe de Régional 1 pendant le match en tentant d’écoper au mieux les vagues parisiennes. Mais au coup de sifflet final, ils n’ont pas oublié une autre de leurs passions: celle de supporters du… PSG. Zmijak et Boudjema sont en effet membres du Collectif Ultras Paris (CUP) comme ils l’avaient confié avant le match.

Le maillot de Mbappé pour Zmijak

Les deux hommes se sont chacun dirigés vers le parcage parisien très fourni avec lequel ils ont partagé un moment de communion. Zmijak avait aussi été récompensé pendant la rencontre quand Kylian Mbappé lui a offert son maillot à la mi-temps. "En tribune Auteuil, j’ai vécu des choses vraiment fortes en tant que supporter", confiait-il au Parisien le week-end dernier en indiquant n’avoir pu assister qu’à deux rencontres cette saison en raison de la distance. Il détaillait également se retrouver face à un dilemme entre la volonté de défendre fort les couleurs de son équipe et celle de ne pas blesser une star comme Mbappé avant les grandes échéances parisiennes.

Clément Boudjema avec l'écharpe "Ultras" © Capture Instagram

"Pour moi personnellement, c’est génial de me retrouver dans cette situation, avait-il poursuivi. Mais si Mbappé part au but, je le tacle ou pas? Est-ce que je me dis: Attends, il doit jouer le Bayern Munich en Ligue des champions bientôt." Tout s’est bien terminé pour Kylian Mbappé, auteur du premier quintuplé de l’histoire du PSG lors de cette rencontre.

Clément Boudjema, également membre du CUP, s’est, lui, rendu au pied de la tribune visiteurs en brandissant une écharpe "Ultras", récoltant une belle ovation. "Se retrouver de la tribune à joueur face à eux, c'est inimaginable, confiait le milieu avant la rencontre. On jouera à fond sans chercher à blesser personne. On essayera de faire abstraction du contexte. Cette gestion des émotions, ce sera une première pour moi."