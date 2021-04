PSG en direct: suivez la conférence de presse de Pcohettino avant Angers

Bienvenue à tous et rendez-vous dès 14 heures pour suivre en direct commenté la conférence de presse de Mauricio Pochettino à la veille du quart de finale de Coupe de France face à Angers ce mercredi (18h45). L'entraîneur argentin devrait forcément s'exprimer sur le projet de la Super League qui agite l'actualité du monde du football et remet en cause, peut-être, les demi-finales de Ligue des cham^pions où le PSG doit retrouver Manchester City, club dissident.