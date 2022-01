PSG: Pochettino salue l'implication de Mbappé malgré sa situation contractuelle

La situation de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG expire au mois de juin prochain, n’inspire aucune crainte à son entraîneur, Mauricio Pochettino, persuadé de pouvoir compter sur la meilleure version de son attaquant jusqu’à la fin de la saison.

Les semaines passent sans que le PSG parvienne à convaincre de son potentiel, mais il est un joueur qui demeure hors-norme, et prouve à chacune de ses sorties qu’il est un redoutable finisseur, c’est Kylian Mbappé.

L’attaquant parisien, dont la situation contractuelle pourrait lui faire perdre les pédales, alors que débute une année qui devrait le voir s’envoler loin de Paris, a encore répondu présent en Coupe de France, et de fort belle manière.

Auteur d’un triplé contre Vannes (4-0) en seconde période, le champion du monde 2018 a atteint les 150 buts avec le club parisien, dépassant la barre des 200 réalisations en carrière (201, matchs internationaux compris).

"Ces 150 buts, c'est une fierté. Marquer autant dans un aussi grand club, ça fait toujours plaisir. On est que trois, l'écart se réduit de plus en plus. J'ai la chance d'être à côté de deux grands joueurs, je sais qu'Ibrahimovic n'est pas loin. Mais le plus important reste la qualification et de continuer à bien se préparer pour les échéances qui arrivent", a commenté Kylian Mbappé.

Pochettino: "Content pour les jeunes"

La performance du prodige de Bondy a été saluée par son entraîneur, Mauricio Pochettino, après la rencontre. "Le rendement de Kylian (Mbappé) n'est pas affecté par sa situation contractuelle. C'est un top joueur mondial. Il a bien joué. On a pris du plaisir à voir jouer l'équipe. Ses buts ont été la cerise sur le gâteau", a apprécié le technicien argentin. Face à la densité bretonne, Kylian Mbappé a d’abord manqué de réussite et eu du mal à faire des différences.

"On a procédé à quelques ajustements avec lui à la mi-temps, notamment le positionnement des milieux de terrain, a expliqué Mauricio Pochettino. Ça nous a permis d'être plus fluides dans la circulation du ballon, et de trouver la profondeur. (...) Je suis content pour Edouard (Michut) et tous les jeunes. On a un groupe de jeunes qui ont des qualités et qui ont besoin d'espace pour montrer qu'ils sont au niveau demandé pour jouer au PSG. Ce genre de matches, c'est une bonne expérience pour eux."