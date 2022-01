PSG: un cinquième cas de Covid-19 et douze absents à Vannes en Coupe de France

Le PSG sera privé de 12 joueurs pour son déplacement à Vannes, ce lundi (21h10) en 16es de finale de la Coupe de France. Danilo Pereira ajoute son nom à la liste des joueurs positifs au coronavirus.

Il manquera du très beau monde au stade de la Rabine, ce lundi (21h10) pour le 16e de finale de Coupe de France entre Vannes et le PSG. Les Parisiens seront privés de 12 joueurs dont cinq en raison d’un test positif au coronavirus. Après Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala, Danilo Pereira a ajouté son nom à la liste des contaminés de l’effectif parisien. Le milieu portugais ne fait pas partie du groupe de 23 retenu par Mauricio Pochettino. Il "a été testé positif à la Covid-19 hier (dimanche), précise le club dans un communiqué. Il a été placé à l’isolement et est soumis au protocole". Il avait été placé à l'isolement par précaution ces dernières heures.

Plusieurs autres joueurs sont absents. C’est le cas de Neymar (cheville) et des internationaux retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations: Achraf Hakimi (Maroc), Abdou Diallo (Sénégal) et Idrissa Gueye (Sénégal). Sergio Ramos (suspendu), Julian Draxler et Alexandre Letellier ne seront pas non plus du déplacement en Bretagne.

Le grand retour de Kurzawa

Malgré cela, plusieurs stars parisiennes seront présentes dont Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Marquinhos ou Marco Verratti. Layvin Kurzawa, qui n’a plus été dans le groupe depuis le 3 novembre (un seul match joué cette saison, le 1er août), fait son apparition parmi les joueurs convoqués au milieu de nombreux jeunes comme El Chadaille Bitshiabu, Sekou Yansané, Xavi Simons, Ismaël Gharbi, Edouard Michut, Denis Franchi ou Lucas Lavallée.

Mauricio Pochettino a d’ailleurs indiqué qu’il devrait offrir du temps de jeu à certains d’entre eux, dimanche en conférence de presse. "Je pense que c'est important que les jeunes puissent avoir des minutes, qu'ils puissent participer", a confié l’entraîneur argentin.