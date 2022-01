PSG: un DJ argentin menacé après le test positif de Messi

Le DJ argentin, Fer Palacio, s’est défendu d’avoir contaminé Lionel Messi, testé positif au coronavirus, après avoir posé auprès de la star du PSG lors des fêtes de Noël.

La contamination au coronavirus de Lionel Messi a plongé le DJ argentin, Fer Palacio dans une drôle de polémique. Ce dernier s’est retrouvé accusé d’avoir contaminé la star du PSG après avoir posé à ses côtés après la fête de Noël que les hommes ont passé ensemble.

"Certains m’ont qualifié de 'meurtrier'"

"Je viens de me réveiller et j’ai reçu beaucoup de messages, je suis une tendance sur Twitter parce que Messi a été testé positif pour Covid et ils l'associent au fait que je l'ai infecté, a-t-il regretté dans plusieurs messages postés sur son compte Instagram. Certains m’ont qualifié de 'meurtrier' par messages, et j’ai reçu de très mauvaises ondes. J'ai fait un test car je dois voyager en Uruguay et je n'ai pas le Covid." L’artiste a ensuite affiché un test PCR négatif.

Les accusations contre Fer Palacio ont fleuri après sa participé à un évènement organisé par le streamer Coscu qui avait annoncé que plusieurs cas de coronavirus avaient été décelés parmi les participants quelques jours plus tard. Le DJ, lui, avait été invité par Lionel Messi pour fêter Noël. Le PSG a annoncé dimanche que l’attaquant argentin figurait parmi les joueurs de l’effectif testés positifs au coronavirus. Le septuple Ballon d’or est donc resté en Argentine pour quelques jours supplémentaires.

Il a passé le Nouvel An confiné avec ses proches. "On vit avec ce virus depuis deux ans, a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse, ce dimanche. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on peut l'avoir même en prenant toutes les précautions. Messi est en contact avec notre staff médical. Pourra-t-il jouer contre Lyon ? Je ne sais pas. Il ne pourra pas voyager en France tant que son test sera positif."