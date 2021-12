Coupe de France en direct: Milik relance l'OM sur penalty, les clubs de L1 en forme

On approche de la dixième minute sur tous les terrains et toujours pas de but. Wahbi Khazri a eu une énorme occasion pour Saint-Etienne face à Lyon-la-Duchère mais le gardien lyonnais a remporté son duel contre le Tunisien.

Les scores après 10 minutes:

Stade Poitevin (N3) - Lens: 0-0

Red Star (N) - Monaco: 0-0

La Duchère (N2) - Saint-Étienne: 0-0

Cannet-Rocheville (N3) - OM: 0-0

Bergerac (N2) - Metz: 0-0