Coupe du monde 2022: "La plus belle fête du monde", la nouvelle grosse soirée de Messi et des Argentins pour fêter le titre

Vainqueurs vendredi du Panama (2-0) en amical, les Argentins n'ont pas perdu de temps pour aller célébrer leur succès. Dans la nuit de samedi à dimanche, les champions du monde se sont tous retrouvés à Bueno Aires pour fêter de nouveau leur troisième étoile.

Pour leur premier match officiel depuis leur titre au Qatar le 18 décembre dernier, les champions du monde argentins ont été accueillis comme il se doit vendredi au stade Monumental de Buenos Aires. Le public a célébré Lionel Messi et sa bande en marge d'un match amical face au Panama, remporté 2-0 par l'Albiceleste grâce à des buts de Thiago Almada et du septuple Ballon d'or.

Les champions du monde se lâchent à "la plus belle fête du monde"

Et à en croire la presse argentine ce dimanche, la fête s'est prolongée cette nuit dans la capitale pour les hommes de Lionel Scaloni. Le média TyC Sports rapporte sur son compte Twitter des images montrant les Argentins en pleine soirée. Et pas n'importe laquelle puisqu'à en croire les stories réalisées par le défenseur Nicolas Otamendi, les champions du monde étaient présents à une soirée Bresh - du nom d'un collectif de fête argentin créé en juin 2016. Ce collectif prétend organiser "la plus belle fête du monde", rien que cela, et est présent dans plusieurs pays du globe.

Otamendi a donc immortalisé dans plusieurs vidéos les pas chaloupés de ses partenaires comme Angel Di Maria, Paulo Dybala ou Nicolas Tagliafico, mais aussi des karaokés improvisés avec le joueur de Chelsea Enzo Fernandez. Plus discret, Lionel Messi a tout de même pris part à une photo de groupe avec l'ensemble de l'équipe dont le portier Emiliano "Dibu" Martinez.

Ce dernier s'était illustré vendredi en refaisant son geste effectué juste après avoir été désigné meilleur gardien du Mondial, accompagné de plusieurs coéquipiers. En quittant le podium, il avait posé son trophée sur son bas-ventre en tirant la langue.

Toute la bande n'aura pas beaucoup de temps pour récupérer puisque l'Albiceleste doit encore disputer un match amical mardi contre Curaçao.