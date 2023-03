Argentine: le programme de l’immense fête de l'Albiceleste pour célébrer la Coupe du Monde jeudi

Un show de près de huit heures avant, pendant et après la rencontre amicale face au Panama dans la nuit de jeudi à vendredi permettra aux supporters argentins de fêter comme il se doit la troisième étoile décrochée par l'Argentine, lors de la dernière Coupe du monde. Avec un Lionel Messi qui devrait être particulièrement acclamé.

L'Argentine vit le football et sait comment le fêter. Lionel Messi et ses partenaires reviennent au pays pour deux matchs amicaux, contre le Panama ce jeudi (00h30 heure française dans la nuit de jeudi à vendredi) et face au Curaçao lundi. Pour le premier face aux Panaméens, la Fédération argentine a décidé de voir les choses en grand pour le retour glorieux de ses champions du monde.

Lionel Scaloni et ses hommes joueront au Stade Monumentalm à Buenos Aires devant 63.000 spectateurs pour leur premier match post-Coupe du Monde. Des dizaines de milliers de places qui se sont arrachées et vendues en seulement deux heures, avec près de 2 millions de connexions selon le site Deportick.

L'engouement à l'approche de ce match est tel que la Fédération argentine a même annoncé avoir reçu 130.000 demandes d'accréditations, pour les 344 places dédiées aux journalistes présentes dans le stade. Il faut dire que les chanceux présents ce jeudi au Monumental auront tout le temps de profité d'un show exceptionnel de huit heures, qui débutera cinq heures avant le coup d'envoi et qui se poursuivra après le coup de sifflet final.

Des shows musicaux et un film projeté

Comme le rapporte le quotidien argentin Olé, la fête débutera à 15h30 heure locale avec l’ouverture des portes du Monumental. A 16h15, le dj Fer Palacio fera un premier show d’environ une heure avant une pause et la diffusion programmée d’un film projeté sur l’histoire de "La Scaloneta", le nom tiré du sélectionneur Lionel Scaloni, qui a emmené avec lui un groupe vers une troisième Coupe du Monde.

A partir de 18h, des artistes s’enchaîneront sur scène pour chanter et mettre de l’ambiance. Le groupe Los Totora prendra place pour un nouveau show musical suivi du retour de Fer Palacio vers 18h40. Il laissera sa place successivement au groupe "La T y la M" puis à Fer Romero et Tula qui entonneront la chanson "Muchachos", chanson fétiche de River Plate devenue l’hymne des supporters argentins pendant le Mondial.

Un show à la mi-temps comme au Super Bowl

Après l’échauffement des deux équipes, Ariel Ardit, musicien argentin, chantera l’hymne national 10 minutes avant le coup d’envoi prévu à 20h30 à Buenos Aires, 0h30 heure française.

L’euphorie ne s’arrêtera pas là puisque le rappeur Wos fera un show à la mi-temps, façon SuperBowl. Et dans la foulée de la confrontation face au Panama, le peuple argentin accueillera le trophée de la Coupe du Monde, toujours dans une ambiance festive avec une énième performance de fin de soirée signée par le trio La Konga. De quoi permettre aux supporters de ne pas s’ennuyer une seule seconde, et ce pendant près de huit heures consécutives. On sait fêter comme il se doit la troisième étoile du côté de l’Albiceleste.