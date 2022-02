Algérie: la réponse sèche de Belmadi à Delort sur son avenir avec les Fennecs

Le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, s’est exprimé dimanche sur le cas Andy Delort après que l’attaquant de Nice a déclaré mercredi dans "Rothen s’enflamme" sur RMC qu’il n’avait pas fait une croix sur la sélection.

Quel avenir pour Andy Delort avec les Fennecs ? A ce jour, l’horizon semble bouché pour le buteur niçois de 30 ans (11 sélections-2 buts). A l’automne dernier, l’ancien Montpelliérain avait annoncé mettre les Fennecs entre parenthèses afin de se concentrer sur son nouveau club. Une décision mal prise sur le fond comme sur la forme par Djamel Belmadi. "Quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée", avait allumé le sélectionneur de l'Algérie sur RMC.

Alors que l’Algérie, éliminée en phase de poules de la CAN, disputera un barrage explosif pour la Coupe du monde 2022 contre le Cameroun au mois de mars, Delort a assuré mercredi dans "Rothen s’enflamme" sur RMC qu’il n’avait "pas du tout" fait une croix sur la sélection. "Sur le moment, ça m’a fait énormément de mal tout ce qui a été dit, a ajouté le Niçois. J’ai toujours respecté et je respecterai toujours la sélection et les Algériens. C’était un moment où je sortais de Montpellier et j’arrivais à Nice avec de la concurrence. Maintenant, on verra ce qui se passera dans le futur."

"Je n’ai rien de personnel avec Andy Delort"

Interrogé ce dimanche sur les propos de l’attaquant des Aiglons, Djamel Belmadi, très agacé, n’a pas vraiment ouvert la porte à un retour. "Ce n’est pas Rothen le sélectionneur de l’équipe nationale, c'est quoi ces histoires, a d’abord déclaré l’ancien joueur de l’OM. Je n’ai rien de personnel avec Andy Delort. C’est quelqu’un que j’apprécie. Ceux qui disent que c’est personnel ne sont pas honnêtes. L’équipe nationale d’Algérie ne m’appartient pas, j’en suis garant pour l’instant."

"Ça ne fait que cinq mois..."

Puis Djamel Belmadi s'est montré nettement plus agacé lorsqu'il a été relancé sur le sujet lors de sa conférence de presse, rappelant au passage que seulement cinq mois s'étaient écoulés après que Delort a annoncé une parenthèse d'un an. "Soyez corrects, ne profitez pas parce ce qu’on a un genou à terre. C’est grave de donner autant d’attention. Il a pris une décision, on en a pris acte, on avance. Ça aurait été la même chose si c’était Ryad Mahrez."