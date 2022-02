Mercato: Delort confirme que l'OM et l'OL l'ont approché l'été dernier

Dans Rothen s’enflamme, ce mercredi sur RMC, Andy Delort a confié qu’il y avait bien eu des approches de l’OM et de l’OL lors du dernier mercato estival. Finalement, l’international algérien a opté pour le projet niçois.

Andy Delort avait l’embarras du choix cet été. Après trois saisons excellentes du côté de Montpellier, où il a inscrit 47 buts et délivré 21 passes décisives en 106 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant international algérien de 30 ans a décidé de prendre un nouveau départ à l’OGC Nice. Mais, comme il l’a confié dans Rothen s’enflamme ce mercredi sur RMC, la suite de sa carrière aurait pu s’écrire sous les couleurs de deux autres cadors français.

Delort: "Tu as les bonnes infos"

Alors qu’il est questionné sur un intérêt de Marseille, Delort acquiesce. -“Tu nous confirmes que l’OM était sur toi ?” - “Oui, oui”. -Lyon aussi ?” - “Il y a eu Lyon aussi, oui. Tu as les bonnes infos”, lâche l’ancien buteur héraultais dans un sourire envers Jérôme Rothen. Finalement, Delort a donc pris la direction de la Côte d’Azur, où il a inscrit six buts en 19 matchs de Ligue 1.

"Je suis très content d'être arrivé dans ce club, à ce moment-là”, a expliqué le buteur au micro de Jérôme Rothen. “Avec l'effectif qu'on a et la saison qu'on est en train de faire, je suis très content. Je me sens très heureux. Je sens que le club a envie d'évoluer, de grandir. Tout se passe bien."

Dans le même entretien, Delort est également revenu sur son clash avec Djamel Belmadi après sa décision de mettre les Fennecs de côté pour se consacrer à l’OGC Nice. "Sur le moment, ça m’a fait énormément de mal tout ce qui a été dit. J’ai toujours respecté et je respecterai toujours la sélection et les Algériens. C’était un moment où je sortais de Montpellier et j’arrivais à Nice avec de la concurrence”, a indiqué le Niçois, tout en laissant la porte ouverte à un retour en sélection.