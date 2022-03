Algérie: "Restons unis et soudés", le message de Bennacer aux supporters

Ismaël Bennacer a posté un message mobilisateur sur les réseaux après l’élimination de l’Algérie face au Cameroun, en barrage de la Coupe du monde 2022. Le milieu de terrain des Fennecs se dit "abattu" mais promet que son équipe s’en relèvera.

Un drame national. L’Algérie a encore les yeux rougis après l’élimination de son équipe face au Cameroun, en barrage de la Coupe du monde 2022. Vainqueurs à Douala lors du match aller (0-1), les Fennecs se sont inclinés à domicile au retour (1-2, ap). Au terme d’un match qui restera dans la légende. A quelques secondes près, ils tenaient leur billet pour le Qatar, mais Karl Toko-Ekambi a brisé leur rêve sur la dernière action de la prolongation.

De quoi faire tomber la forteresse de Blida, où les Algériens n’avaient jamais perdu en 43 matchs. Et faire naître une immense frustration dans tout le pays. "Le football est un sport magique, mais parfois cruel et injuste, a réagi Ismaël Bennacer dans un message posté sur les réseaux. Comme beaucoup je suis abattu, mais une chose est sûre, je suis et resterai toujours fier de me battre pour vous."

"Des jours meilleurs arrivent"

Le milieu de terrain de l’AC Milan (35 sélections, 2 buts) appelle désormais le peuple vert et blanc à se remobiliser. Pour ouvrir un nouveau chapitre plus ensoleillé. Avec en ligne de mire: la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. "Cette défaite mal et sera difficile à oublier, mais il va falloir tourner la page, relever la tête et penser aux prochaines échéances, lance le joueur de 24 ans. Restons unis et soudés, des jours meilleurs arrivent et nos couleurs brilleront de nouveau. On fera tout pour vous procurer le bonheur que vous méritez. On a gagné ensemble, on est tombés ensemble et on se relèvera ensemble".