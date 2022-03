Cameroun: Eto’o veut mieux qu’un quart de finale à la Coupe du monde 2022

Samuel Eto’o, ancien attaquant légendaire du Cameroun désormais président de la Fédération, a tenu un discours puissant aux joueurs après leur qualification pour la Coupe du monde au Qatar où il vise mieux qu’un quart de finale.

Un but de Karl Toko-Ekambi la dernière seconde de la prolongation a fait chavirer le Cameroun dans la folie mardi soir. Au bord de l’élimination quelques instants plus tôt, les Lions Indomptables ont arraché une victoire (1-2) synonyme de qualification pour la Coupe du monde lors du barrage retour en Algérie. Un scénario dingue salué dans le vestiaire par Samuel Eto’o, ancien attaquant légendaire de la sélection désormais président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Après le discours du capitaine Vincent Aboubakar, chambrant un peu les Algériens ("Ils ont mis des vidéos partout après le match aller"), le patron a pris la parole en fixant un objectif élevé: faire mieux qu’un quart de finale, meilleure performance de l’histoire du Cameroun en Coupe du monde. C’était en 1990.

"Chers Lions, permettez-moi de vous dire un grand bravo, a-t-il lâché dans une vidéo diffusée sur le compte officiel de la Fecafoot. Un grand bravo les gars, je vous ai dit que le match serait long. Et vous avez compris, vous avez fait le job. Moi je suis un grand rêveur, je ne vais pas au Qatar pour sortir au premier tour."

"On n’ira pas au Qatar en balade"

"Les sélectionneurs (Rigobert Song et son staff, ndlr) qui sont là ont un job énorme à faire, poursuit-il. Et vous avez une responsabilité énorme. On ira au Qatar avec une autre mentalité. Si les autres peuvent gagner, pourquoi pas nous. On change notre façon d’aller à la Coupe du monde. Ça commence maintenant chers Lions. Commencez à anticiper votre Coupe du monde mentalement. On n’ira pas au Qatar en balade. Ce que vous avez fait aujourd’hui est énorme mais ce que vous allez faire en novembre-décembre au Qatar sera beaucoup plus grand. Nos ainés, nos parents nous ont montrés le chemin. Jusqu’à preuve du contraire, nous n’avons joué qu’un quart de finale. Ceux qui seront en face de nous au Qatar jouent dans les mêmes clubs que vous et ne sont pas meilleurs que vous."