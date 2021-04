Coupe du monde 2022: la réaction dépitée des Allemands après l’humiliation face à la Macédoine

A l'image du sélectionneur de la Mannchaft Joachim Löw, les Allemands tentaient de trouver des explications pour commenter leur défaite surprise concédéee à domicile face à la Macédoine (1-2) mercredi, pour le compte des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

C’est l’une des plus grosses gifles de l’histoire du football allemand. Si la Mannschaft peut toujours se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, la sélection allemande a subi une humiliante défaite face à la Macédoine du Nord (1-2) mercredi soir à Duisbourg. Un revers inquiétant pour les joueurs de Joachim Löw, 3eme de leur poule derrière leur adversaire du soir et l’Arménie, étonnant leader avec neuf points sur neuf. "La déception est énorme, a commenté le sélectionneur allemand après la rencontre. Notre objectif était de prendre neuf points en trois matches, que nous avons lâchés alors que nous les avions en main. Nous ne pouvons-nous en prendre qu'à nous-mêmes."

Gündogan: "La Macédoine est arrivée deux fois devant notre but et a marqué deux fois. C'était trop facile"

Mais comment expliquer une telle défaite ? "Il est difficile de faire une analyse à chaud, mais nous étions fatigués, ose Joachim Löw. Nous avons manqué de fraîcheur, nous avons été lents en attaque, mais même quand nous avons été rapides nous n'avons pas trouvé les moyens de poser des problèmes à notre adversaire."

Assommé, Ilkay Gündogan, buteur sur penalty, est beaucoup moins bavard que son coach : "Ca ne doit pas arriver, soupire le milieu de Manchester City. Il n'a y pas grand-chose de plus à dire. La Macédoine est arrivée deux fois devant notre but et a marqué deux fois. C'était trop facile." L’Allemagne, premier adversaire de l’équipe de France à l’Euro cet été, tentera de retrouver le sourire dans ces qualifications lors de son prochain match, le 2 septembre, sur la pelouse du Liechtenstein.