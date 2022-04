Amical: un choc Brésil-Argentine prévu en juin, à cinq mois du Mondial

Le Brésil de Neymar et l'Argentine de Lionel Messi s'affronteront le 11 juin au Melbourne Cricket Ground, cinq mois avant la Coupe du monde 2022 qui débutera au Qatar le 21 novembre.

Une affiche de gala. L'équipe du Brésil, actuelle numéro 1 mondiale, rencontrera en match amical celle d'Argentine le 11 juin au Melbourne Cricket Ground, cinq mois avant la Coupe du monde 2022 qui débutera au Qatar le 21 novembre, a annoncé ce mercredi le ministre du Tourisme de l'Etat de Victoria, Martin Pakula.

Un duel Messi-Neymar

La même affiche entre ces deux grandes rivales du football sud-américain, au MCG en 2017, avait vu la victoire des Argentins 1-0 devant 95.000 spectateurs. "On nous a dit que c'était un match de préparation important pour eux en vue de la Coupe du monde et on s'attend à ce que les deux pays envoient des équipes très fortes", a expliqué Martin Pakula à la radio 3AW. Selon lui, "un match de ce calibre attirera des millions de regards sur Melbourne et des milliers de visiteurs dans l'Etat de Victoria".

L'Argentine des Parisiens Lionel Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria a validé son billet pour le prochain Mondial en novembre dernier. Le Brésil de Neymar a décroché sa qualification au même moment. La Seleçao affrontera au Qatar la Suisse, le Cameroun et la Serbie en phase de poules. L'Albiceleste défiera l'Arabie saoudite, la Pologne et le Mexique.