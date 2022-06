Angleterre: la réponse agacée de Southgate aux critiques sur son style défensif

Avant de défier l'Italie ce samedi, l'Angleterre fait face à des critiques après sa défaite contre la Hongrie (1-0) et son nul en Allemagne (1-1). Des reproches injustifiés pour Gareth Southgate.

Les Bleus de Didier Deschamps ne sont pas les seuls à décevoir et à subir des critiques en ce début du mois de juin. Battus en Hongrie à la surprise générale samedi dernier (1-0), puis accrochés par l’Allemagne mardi à Munich (1-1), les Anglais occupent après deux journées la dernière place de leur groupe en Ligue des nations. Comme l’équipe de France. Avant de recevoir les champions d’Europe italiens ce samedi (20h45) au Molineux Stadium de Wolverhampton, Gareth Southgate se retrouve en première ligne sur le banc des accusés. En cause : un style jugé beaucoup trop défensif par certains médias, consultants et supporters.

"Il faut avoir un équilibre"

Des reproches injustifiés à en croire le sélectionneur des Three Lions. "Ecoutez, je dois trouver un équilibre. Si vous n’avez pas géré d’équipe, vous avez une vision différente du jeu. Je comprends tout à fait ceux qui paient pour voir Grealish avec Sterling, Saka… mais il faut avoir un équilibre, c'est ça le football de haut niveau. Les consultants sont dans leur rôle, ils sont payés pour donner une opinion et c'est ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas agréable, bien sûr que non, mais il faut s’en servir pour se motiver. Ça fait partie intégrante du métier de manager", a-t-il commenté en conférence de presse, en défendant son bilan et celui de son staff.

Nommé fin 2016 pour pallier le départ de Sam Allardyce, l'ex-sélectionneur des moins de 21 ans anglais a guidé son pays en demi-finale de la Coupe du monde, à la troisième place en Ligue des nations et surtout en finale de l’Euro. "Je pense que nous faisons du bon travail et que nous allons continuer à améliorer l'équipe. Nous développons de jeunes joueurs qui laisseront l'Angleterre en bonne position pour une longue période à venir. Mais je ne peux pas me laisser influencer par l'opinion populaire qui alignerait 15 joueurs à chaque match", a insisté Southgate, dont le contrat a été prolongé jusqu’en 2024 en novembre dernier.

En Angleterre, beaucoup réclament davantage de temps de jeu pour le latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold et pour le milieu de Manchester City Jack Grealish.