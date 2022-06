Autriche-France: Nkunku peut-il bousculer la hiérarchie en attaque? La réponse de Deschamps

Très intéressant sur les trois matchs disputés par les Bleus dans cette Ligue des nations, Christopher Nkunku pourrait bien s’imposer comme un titulaire en puissance en attaque. Après le match nul contre l’Autriche ce vendredi (1-1), Didier Deschamps est apparu satisfait de son rendement.

C’est l’une des rares satisfactions de ce mois de juin délicat. Alors que l’équipe de France est à la peine lors de cette fenêtre internationale, avec trois matchs sans victoire lors des trois premières journées de Ligue des nations (deux nuls, une défaite), Christopher Nkunku parvient à tirer son épingle du jeu.

>> Revivez Autriche-France (1-1)

Titulaire contre la Croatie (1-1) et entré en jeu contre le Danemark (1-2) puis face à l’Autriche ce vendredi soir (1-1), l’attaquant de Leipzig, cinq sélections au compteur, s’est à chaque fois plutôt montré à son avantage. Alors qu’il a connu sa grande première sous le maillot frappé du coq en mars dernier, il pourrait bien redistribuer les cartes en attaque.

Deschamps: "Je réfléchirai pour avoir la meilleure solution"

"Je fais en sorte de répartir le temps de jeu, a balayé Didier Deschamps, interrogé sur la chaîne L’Equipe sur une éventuelle titularisation de l’ancien Parisien en attaque. Il a fait une très bonne saison, mais très longue. Il confirme avec nous tout ce qu’il fait dans son club."

Relancé en conférence de presse sur une éventuelle association de Nkunku dans un trio avec Benzema et Mbappé, Deschamps n’a pas donné beaucoup plus d’indice. "Je ne suis pas là pour tenter. Après, c’est une question d’équilibre. Il y a des avantages et des inconvénients d’être à trois, je réfléchirai pour avoir la meilleure solution, avoir de l’équilibre et être dangereux." La méforme d’Antoine Griezmann, muet depuis 21 rencontres toutes compétitions confondues, pourrait forcer le sélectionneur à faire un choix fort.