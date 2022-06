Ligue des nations: "Nous le faisons pour essayer d'éduquer", Southgate furieux des sifflets contre le genou à terre

Après la défaite de l'Angleterre en Hongrie (1-0), Gareth Southgate n'a pas compris pourquoi le public de la Puskas Arena, essentiellement composé d'enfants, a sifflé les joueurs des Three Lions une fois le genou à terre avant le coup d'envoi.

L'Angleterre a passé une soirée compliquée ce samedi en Hongrie. Battus sur la pelouse de la Puskas Arena en ouverture de la Ligue des nations (1-0), les Three Lions ont essuyé une défaite historique puisque les champions du monde 1966 n'avaient plus perdu depuis 60 ans face aux Hongrois. Avant le coup d'envoi, les joueurs de Gareth Southgate ont été sifflés par le public, essentiellement composé d'enfants, au moment de poser le genou à terre.

Le sélectionneur anglais n'a d'ailleurs pas compris ce comportement. "C'est la raison pour laquelle nous le faisons, pour essayer d'éduquer les gens dans le monde entier. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle les gens choisissent de faire ce geste et je pense que, très souvent, les jeunes ne peuvent pas savoir pourquoi ils le font, ils sont donc influencés par des adultes plus âgés", a confié Southgate en conférence de presse.

Southgate surpris par le nombre de spectateurs

Malgré le huis clos imposé par l'UEFA, il y avait bien des spectateurs dans les tribunes de la Puskas Arena. L'instance européenne avait pourtant condamné la Hongrie à payer une amende de 100.000 euros et à jouer deux matchs fermes à huis clos à la suite d'incidents liés à des chants anti-gays et des insultes racistes lors de l'Euro 2021. Mais la Hongrie a invité plus de 35.000 enfants de moins de 14 ans.

Une présence qui avait étonné Gareth Southgate, à la veille de la rencontre. "Je pense que nous sommes tous surpris. Mais nous invitons des enfants au stade et je n'étais pas vraiment au courant des règles à suivre au début de tout cela. La clé est l'éducation." Après le revers en Hongrie, les Three Lions vont devoir rebondir. Prochain match prévu face à l'Allemagne mardi à Munich. Des Allemands qui, d'ici là, auront affronté l'Italie, qui recevra ensuite la Hongrie.