Football: la première liste post-Mondial de l'Argentine, avec cinq nouveaux aux côtés de Messi

Tout juste prolongé à la tête de la sélection argentine, Lionel Scaloni a dévoilé sa liste pour les matchs amicaux contre le Panama et le Curaçao. Parmi les 35 joueurs retenus, cinq n'ont jamais joué avec l'Albiceleste, dont l'attaquant de Manchester United Alejandro Garnacho.

Des nouveaux chez les champions du monde. La sélection argentine a dévoilé ce vendredi sa liste pour les deux prochains matchs amicaux contre le Panama et Curaçao les 23 et 28 mars prochain. Outre le groupe champion du monde, cinq jeunes ne comptant aucune sélection ont été retenus par Lionel Scaloni, qui a prolongé son contrat avec l'Albiceleste cette semaine. Parmi eux le petit phénomène de Manchester United, Alejandro Garnacho.

5 nouveaux et 2 revenants

L'attaquant des Red Devils, né à Madrid et étant donc éligible à la sélection espagnole, n'a jamais caché son envie de porter un jour la tunique de l'Albiceleste. Lorsque United a remporté la FA Cup contre Newcastle dimanche dernier (victoire 2-0), Alejandro Garnacho avait paradé avec le drapeau argentin, trophée en main. Auteur d'un très bon début de saison avec 30 matchs joués pour 5 buts et 6 passes décisives, l'ailier gauche a donc été récompensé et découvrira la sélection argentine pour la première fois en mars.

Il ne sera pas le seul. A ses côtés, quatre autres jeunes vont poser leurs valises pour la première fois à Ezeiza, le Clairefontaine local : Lautaro Blanco (24 ans, Elche), Máximo Perrone (20 ans, Manchester City), Facundo Buonanotte (18 ans, Brighton) et Valentin Carboni (17 ans, Inter Milan). D'autres comme Nehuen Perez (22 ans, Udinese) et Emiliano Buendia (26 ans, West Ham), qui ne comptent qu'une seule sélection, vont retrouver l'Albiceleste.

Le reste de la liste est composé des champions du monde titrés au Qatar, avec les retours de ceux qui ont manqué la compétition pour cause de blessures : Giovani Lo Celso et Nico Gonzalez. Lionel Messi figure bien sur la liste, confirmant ainsi qu'il va contineur à jouer pour l'Argentine après la victoire de la Coupe du monde.