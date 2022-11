Argentine-Mexique: maté, gifle et selfie… la belle histoire d’amitié entre Messi et De Paul

Battue par l'Arabie saoudite pour son entrée en lice à la Coupe du monde au Qatar, l'Argentine comptera sur Lionel Messi et Rodrigo De Paul pour se relancer samedi soir face au Mexique (20h). La complicité née d'une étonnante amitié entre les deux joueurs ne sera pas de trop pour venir à bout des Mexicains.

La scène se déroule au mois de septembre dernier à Miami. L’Argentine prépare deux matchs amicaux. En plein entraînement, les caméras captent une scène peu banale: Rodrigo De Paul adresse une gifle à Lionel Messi avant que Leandro Paredes ne s’interpose. Si les sourires sur les visages montrent qu’il n’y a aucune méchanceté dans le geste de De Paul, très rares sont les joueurs qui peuvent se l’autoriser avec le septuple Ballon d’or.

Si tout - à commencer par l’âge (De Paul a sept ans de moins que Messi) - semble les séparer, les deux milieux de terrain de l’Albiceleste ont tissé au fil des rassemblements des liens très forts qui dépassent depuis très largement les limites des terrains de foot. Pour comprendre l’amitié qui unit les deux Argentins, il faut remonter aux premiers pas de Lionel Scaloni à la tête de la sélection.

Un selfie pour leur première rencontre après un Valence-Barça

Après une Coupe du monde 2018 complètement manquée, celui qui succède à Jorge Sampaoli a pour mission de reconstruire une sélection à l’état de ruines. Le technicien doit en outre composer avec la décision de Lionel Messi d’arrêter sa carrière internationale. Il fait alors appel à des jeunes parmi lesquels Rodrigo De Paul, prometteur milieu de l’Udinese. Lorsque Messi décide finalement de revenir en sélection, la connexion n’est pas évidente à établir. Difficile pour Rodrigo De Paul d’enrôler le costume de coéquipier, lui qui a écrit "un rêve devenu réalité" après avoir juste posé aux côtés de son idole lors de leur première rencontre en marge d’un match entre Valence (son ancien club) et Barcelone.

Le rituel du maté pour souder leur amitié

Mais De Paul, plein de culot, va vite briser la glace: "Un après-midi, après un entraînement, j’ai remarqué qu’il s’en allait et ne restait pas avec nous. J’ai pensé que quelque chose l’avait peut-être perturbé. Alors je suis allé prendre ma douche, je suis monté dans la chambre préparer le maté et après 40 minutes, j’ai frappé à sa porte et je lui ai proposé de se joindre à nous. Il a dit OK." Voilà comment a débuté l’histoire d’amitié entre les deux joueurs de l’Albiceleste.

Le maté, boisson traditionnelle sud-américaine dont raffolent les Argentins, a permis à De Paul et Messi de se rapprocher. Et de se connaître : "Le matin, on se lève un peu plus tôt et nous buvons le maté. Même si quelqu’un d’autre se lève avant, il n’a pas le droit de se joindre à nous. C’est une habitude qu’il faut respecter", confie le Madrilène à Star+. Ce rituel a d’abord concerné De Paul, Messi et Papu Gomez avant que Di Maria y participe, puis Paredes, Lo Celso (absent au Qatar) et enfin Otamendi.

S’il a soudé le noyau de la sélection albiceleste, le maté est aussi parfois source de quelques "tensions". "Le "petit" (surnom affectif,ndlr) s'est vachement amélioré, plaisante De Paul. Avant, il n'était pas super doué dans l'exercice. Un jour, avec Papu Gomez, on l'a charrié. On lui a dit 'Eh Léo, c'est pour toi ce maté tout délavé ?'. Ça l'a énervé mais, à l'époque, ses matés étaient horribles." Réaction de la star du PSG une semaine plus tard : "Ça m'a tué qu'il dise que je fais des mauvais matés."

"S'il vous demande d'aller à la guerre avec lui, vous avez envie d'y aller"

Si les deux joueurs aiment se charrier et faire la fête ensemble (Rodrigo était invité aux 35 ans de Messi cet été à Ibiza), le Madrilène sait où sont ses limites avec la star parisienne: "C’est une personne normale et il préfère qu’on le prenne comme tel. Il y a des moments où je sens qu’il faut le laisser tranquille." Et de poursuivre dans un entretien à la Fifa: "On l'admire. Mais quand vous commencez à partager des choses avec lui, il est tellement ouvert qu'on n'a davantage envie de lui demander comment vont ses enfants que de lui parler de ce qu'il vous inspire ou de l'énorme tacle qu'il vous a mis à l'occasion d'un Valence-Barcelone (rires). Il est notre capitaine et s'il vous demande d'aller à la guerre avec lui, vous avez envie d'y aller."

De Paul, le garde du corps de la Pulga

Sur le terrain, leur duo est un atout majeur pour l’Albicelete. A Messi le rôle de l’artiste, à De Paul celui de garde du corps. Là où est la Pulga, le joueur de l’Atlético n’est jamais loin. A la fin d’un match, on l’a même vu enlever de façon musclée le bras d’un membre du staff du Honduras sur la star argentine. Pas touche à Lionel Messi.

La Pulga reste le capitaine, le meilleur joueur, celui qui tranche quand il y a un désaccord. Et De Paul, comme un petit frère, obéit quand son pote lui parle comme lors après la finale de la Copa America en 2021. Après le triomphe de l’Argentine au Maracana face à la Seleçao de Neymar, De Paul a fut le premier à venir narguer les supporters brésiliens. Puis il a croisé le regard de Messi. Le numéro 10 argentin lui a alors fait signe avec un doigt sur la bouche de se taire. Et vous savez quoi? De Paul s’est tu.