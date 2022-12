"Au revoir les Gaulois", le tabloïd anglais The Sun nargue les Bleus dans une campagne de pub à Paris

Avant le quart de finale de la Coupe du monde entre l’équipe de France et l’Angleterre samedi à Al-Bayt (20h), le tabloïd anglais The Sun s’est offert une campagne de pub dans les rues de Paris. Le choc est lancé.

On ne sait pas si les Three Lions ont trouvé un soutien de poids avec The Sun, mais le tabloïd à sensation anglais s’est offert un sacré coup de com en venant faire sa promotion… à Paris. A quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’équipe de France, The Sun a cassé sa tirelire pour soutenir les joueurs de Gareth Southgate. Et surtout en profiter pour narguer les Bleus sur leurs propres terres.

"Notre équipe a illuminé la Ville Lumière"

Sur d’immenses visuels situés dans des lieux aussi prestigieux et stratégiques que le Trocadero à côté de la Tour Eiffel, les visages d’Harry Kane, Kyle Walker ou encore du jeune Jude Bellingham s’affichent en grand sous les yeux des passants.

The Sun en profite bien sûr pour chambrer les champions du monde avec des slogans un brin provocateurs comme "Au revoir les Gaulois", "Allez les rosbifs", "It’s coming home" ou encore "Le roi Kyle" avec le prénom "Kylian" barré, histoire de ne pas épargner celui qui est craint par tout le Royaume, Kylian Mbappé. "Notre équipe a illuminé la Ville Lumière", fanfaronne The Sun sur son site. Tant que les joueurs de Didier Deschamps l'éteignent samedi à Al-Khor...