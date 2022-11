Belgique-Canada: "C'est le foot", Courtois ravi d'avoir gagné contre le cours du jeu

Efficaces à défaut d'être séduisants, les Diables Rouges ont dominé le Canada (1-0) ce mercredi pour leur entrée en lice à la Coupe du monde 2022. Un résultat qui satisfait Thibaut Courtois, même si le portier belge est conscient que son équipe "doit s’améliorer".

La Belgique s’en contentera. Secouée par une équipe du Canada qui aurait sans doute mérité d’inscrire au moins un but, la sélection dirigée par Roberto Martinez a souffert pour remporter son premier match (1-0) du Mondial 2022.

Un but de Michy Batshuayi a permis aux Diables Rouges de l’emporter sans convaincre ce mercredi, avec seulement neuf tirs tentés contre vingt-et-un pour les partenaires de Jonathan David, qui pourront eux regretter le penalty manqué par Alphonso Davies en début de match.

Les Belges "surpris" par "le pressing" canadien

"Notre groupe n’est pas facile. Le Canada est une équipe très jeune qui joue très bien, très offensif, avec beaucoup de vitesse, de force. Ce n’était pas un match facile. On n’a pas encore trouvé notre meilleur jeu. Eux, ils ont plus frappé au but, mais c’est le foot. Sur une Coupe du monde, c’est important de gagner. Si on veut arriver loin, notre foot doit s’améliorer", a réagi Thibaut Courtois au micro de TF1.

"Les premiers matchs d’une Coupe du monde sont souvent difficiles, stressants, a-t-il insisté sur la RTBF. Regardez l'Allemagne et l'Argentine (battus par le Japon et l'Arabie saoudite, ndlr). Notre poule est sous-estimée. Il y a quatre bonnes équipes. Et nous sommes en tête. Avec une victoire lors du prochain match (face au Maroc, dimanche), nous serons qualifiés."

Décisif pour sortir le penalty d'Alphonso Davies, le portier du Real Madrid a reconnu que ses partenaires avaient été "surpris par le pressing imposé par les Canadiens". "On ne pensait pas qu’ils presseraient si fort. Ils avaient la vitesse, la force et la technique pour nous faire mal", a-t-il reconnu. Ce succès permet aux Belges de prendre seuls la tête du groupe F, après le nul plus tôt dans la journée entre le Maroc et les vice-champions du monde croates (0-0).