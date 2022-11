Belgique: le sélectionneur défend Eden Hazard et ses prises de poids

Roberto Martinez a estimé que le poids de son joueur n'influait pas sur son niveau de performance. "Eden peut avoir de bons et de mauvais matchs, mais il a toujours la même morphologie", a-t-il assuré.

Eden Hazard n’est pas présent dans le groupe du Real Madrid pour affronter le Celtic, mercredi (18h45) en Ligue des champions. C’est à Glasgow, à l'aller, que le Belge avait inscrit son seul but et délivré sa seule passe décisive de la saison, une éclaircie au milieu du gigantesque brouillard qui entoure son étrange aventure à Madrid. Carlo Ancelotti, comme Zinedine Zidane avant lui, ne parvient pas à redonner confiance à l’attaquant belge.

Sa belle prestation face au Celtic en Ligue des champions, avec une belle entrée pour remplacer Benzema, n’a pas été suivie d’une nette amélioration. Fantomatique, il est retourné sur le banc, et n’entre plus dans les plans de son entraîneur. L’été dernier, contrairement aux années précédentes, il était pourtant revenu affûté.

"Il a toujours la même morphologie"

"Eden Hazard peut faire de mauvais matchs et avoir des moments où il n'est pas à son meilleur. Les gens disent que c'est à cause de sa morphologie, qu'il a trop de graisse. Eh bien, je vais vous le dire, il a la même masse graisseuse quand il fait la différence, a expliqué le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez, interrogé par TalkSport. Vous devez comprendre que c'est un joueur basé sur son talent et non un joueur basé sur le physique qu'il apporte au jeu. Il a ses points forts pour affronter les gens dans cette action un contre un. S'il ne joue pas bien, le commentaire facile, le commentaire paresseux, c’est de dire qu'il n'est pas aussi mince ou athlétique qu'il devrait l'être."

Les commentaires concernant les prises de poids du Belge Eden Hazard seraient hors de propos. "Eden peut avoir de bons et de mauvais matchs, mais il a toujours la même morphologie. Il est tellement talentueux. Il est né pour jouer au football. Je pense qu'il fait partie de ces gens dont on voit tout de suite que ce n'est pas un travail pour eux, ce n'est pas une corvée, qu’il n’a pas besoin de transpirer pour faire la différence."

Forfait en Ligue des champions, Eden Hazard aura encore deux matches pour prouver qu’il n’a rien perdu de son génie avant le Mondial qu’il devrait sans surprise disputer avec la Belgique malgré un temps de jeu qui pose question (229 minutes toutes compétitions confondues). Les Diables Rouges défieront le Canada (23 novembre) puis le Maroc (27 novembre) et enfin la Croatie (1er décembre).