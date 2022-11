Belgique-Maroc: "Ils sont euphoriques", Regragui décrit l'impatience des binationaux avant le choc

Dimanche, la Belgique affronte le Maroc à l'occasion de la deuxième journée du groupe F à la Coupe du monde. Un match spécial pour plusieurs Marocains, nés en Belgique, et qui auraient pu porter le maillot des Diables rouges.

Ils auraient pu être dans le camp d'en face. Selim Amallah (26 ans), Ilias Chair (25 ans), Bilal El Khannouss (18 ans) et Anass Zaroury (22 ans) sont tous les quatre nés en Belgique. Ce dernier a même joué avec la Belgique dans toutes les catégories jusqu'aux Espoirs. Pourtant ce dimanche, ils affronteront le Belgique, avec le maillot du Maroc, pays pour lequel ces binationaux ont décidé de jouer. Un match forcément spécial pour eux.

"C'est leur pays de naissance, ils sont nés là-bas. Certains auraient pu postuler à une place de l'autre côté. Ils sont euphoriques, ils ont envie. Ils donnent cette énergie positive", a déclaré Walid Regragui en conférence de presse.

Conscient de l'enjeu du match, il souhaite calmer l'euphorie et rappeler que l'enjeu sportif doit primer. "C'est un match de Coupe du monde, il y a trois points en jeu, peu importe l'adversaire il faut rester concentrés, même si au fond le match est forcément particulier pour eux. Le staff et moi devons relativiser tout ça pour ne pas qu'ils rentrent avec trop d'émotions et le risque qu'ils fassent des erreurs préjudiciables."

>>> Toutes les infos sur la Coupe du monde en direct

Les deux qui auraient pu jouer pour la Belgique

Bilal El Khannouss, joueur important à Genk (leader du championnat belge), a choisi le Maroc, alors que la Belgique lui faisait aussi les yeux doux. Il est le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un Mondial avec les Lions de l'Atlas. "Roberto Martinez a tenté de me faire venir à Tubize (centre d'entraînement de la Belgique, ndlr) pour une discussion (...) J'ai refusé, mon choix pour le Maroc est définitif", avait-il lâché au média belge DH. D'après son entraîneur, sa motivation est sans égal.

"Par exemple, le petit Bilal El Khannouss que je voulais faire venir en conférence de presse, finalement j'ai bien fait de ne pas le faire pour pas qu'on ne lui pose trop de questions. Il a envie de jouer demain", a t-il glissé. Lors du premier match face à la Croatie, le jeune milieu offensif était resté sur le banc toute la durée du match.

Anass Zaroury a remplacé Amine Harit dans la liste du Maroc pour le Mondial. L'ailier de Burnley pallie l'absence du milieu marseillais, forfait après sa grave blessure au genou contractée lors de la victoire de l'OM sur la pelouse de l'AS Monaco en Ligue 1 (3-2).

Ce dernier a dû attendre le dernier moment pour rejoindre la sélection. Il était dans l'attente que la FIFA valide le changement de nationalité pour communiquer officiellement. Le joueur de 22 ans a en effet évolué dans les catégories jeunes de la Belgique, son pays de naissance, depuis le début de sa carrière. Roberto Martinez a tenté jusqu'au bout de le faire changer d'avis, en vain.