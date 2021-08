PSG: Neymar a proposé à Messi de lui laisser son numéro 10

Neymar a offert de laisser son numéro 10 à Lionel Messi pour tenter de le convaincre de signer au PSG lors du mercato estival. L’Argentin a pour le moment refuser la proposition de son ami.

Un petit geste qui veut dire beaucoup. Soucieux de convaincre Lionel Messi de le rejoindre au PSG lors du mercato estival, Neymar a proposé à l’Argentin de lui laisser son numéro de maillot fétiche selon nos informations. Libre après l’annonce officielle de sa non-prolongation au Barça, l’attaquant de 34 ans pourrait rebondir en Ligue 1.

Si souvent sujet à une bataille d’ego au sein d’un vestiaire, le célèbre numéro 10 pourrait ainsi être lâché par le Brésilien. Toutefois, "La Pulga" a refusé l’offre de son ancien coéquipier à Barcelone. Même s’il finissait par signer au PSG, Lionel Messi ne veut pas priver son ami de son numéro de maillot.

Quel numéro pour Messi en cas de signature?

En refusant de déposséder Neymar de son bien en cas d’arrivée à Paris cet été, Lionel Messi n’aura pas vraiment l’embarras du choix au sein du club francilien. Kylian Mbappé possède le numéro 7, Mauro Icardi est vêtu du 9 alors qu’Angel Di Maria est l’actuel propriétaire du numéro 11.

A ses débuts au Barça, le sextuple lauréat du Ballon d’or avait endossé les numéros 30 (2004-2006) puis 19 (2006-2008) avant de récupérer le 10.

Paris bien placé pour accueillir Messi

Depuis jeudi soir, le Paris Saint-Germain s’est mis en ordre de marche pour réaliser ce qui semblait irréaliste: faire venir Lionel Messi. Ce vendredi, le PSG est le club le mieux placé pour faire signer la star argentine. Les négociations ont débuté et tout pourrait aller très vite si Lionel Messi décide de venir à Paris.

L’état-major du club de la capitale fait tout ce qui est en son possible désormais pour atteindre cet objectif.

En interne, on continue d’assurer que les données économiques sont difficilement réalisables mais on travaille pour rendre l’impossible devenir réalité. Et si même les joueurs comme Neymar font des efforts pour tenter de persuader l’Argentin, l’espoir reste de mise.