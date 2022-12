Canada-Maroc: l’improbable bourde du gardien canadien qui profite à Ziyech et rapproche le Maroc des 8es

Sorti en dehors de sa surface, Milan Borjan, le portier du Canada, a complètement raté son contrôle. Derrière, Hakim Ziyech ne s’est pas fait prier pour crucifier les Canadiens d’un très joli lob de près de 30 mètres.

Le calvaire continue. Déjà éliminé avant cette troisième et dernière journée de phase de poule de la Coupe du monde 2022, le Canada a débuté sa rencontre contre le Maroc de la pire des manières ce jeudi en encaissant un but gag dès la 4e minute.

Sorti en dehors de sa surface pour récupérer une passe en retrait pas assez appuyée, Milan Borjan rate complètement son contrôle. Le ballon échappe au portier de la sélection canadienne et atterrit directement dans les pieds d’Hakim Ziyech. Plein axe et à environ 30 mètres, le Marocain ne se fait pas prier et crucifie les Canadiens d’un subtil lob dans les buts vides.

Le Maroc virtuellement en tête de son groupe

Grâce à cette bourde, le Maroc prend provisoirement la tête du groupe F et est virtuellement qualifié pour les 8es de finale de ce Mondial. Derrière, Youssef En Nesyri, servi en profondeur par Achraf Hakimi, a doublé la mise à la 23e minute. Sur le coup, Borjan n’a une nouvelle fois pas été exempt de tout reproche en bouchant mal son premier poteau.