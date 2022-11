Carnet de bord de la Coupe du monde: "Qui veut des places pour France-Australie?"

Tous les jours, les envoyés spéciaux de RMC vous font vivre de l'intérieur une Coupe du monde qui ne ressemble à aucune autre.

C’est un privilège et nous le savons. Quand la hiérarchie d’RMC a lancé "On a des places pour France-Australie, qui veut venir?", on ne s’est pas fait prier.

Alors après une journée de dur labeur sous un soleil de plomb qatarien (certains contesteront), on a pris notre baluchon et on s’en est allés à 30km au sud de Doha. Les Bleus débutent leur mondial aux portes du désert, à Al Wakrah où s’est posé en 2019 un coquillage géant. 40.000 places sous une toiture blanche ondulée. Spectaculaire. Le Stade Al Janoub (Rességuié) rend hommage à la tradition originelle d’un pays qui profite du Mondial pour raconter son histoire. Celle des pionniers de la péninsule, pêcheurs de perle. C’était avant le gaz, avant l’opulence, avant le PSG…

Il est 20h00, heure locale, H-2h avant le coup d’envoi. Sur le parvis du stade plongé dans le noir, étrange ambiance, les premiers supporters en Bleus que l’on croise sont indiens. Qui sont-ils? Pourquoi les Bleus? Quel est leur joueur préféré? Silence gênant. Ne jugeons pas. Ils sont contents d’être là et nous aussi. Surtout quand on découvre que nous allons pouvoir nous installer à 10 mètres de la pelouse. Climat idéal, 24 degrés, la clim a été coupée une heure avant. Merci.

Des supporters pour France-Australie, premier match de la Coupe du monde 2022 pour les Bleus © RMC SPORT

Ce soir, on laisse la carte de presse dans le tiroir, nous serons supporters de l’équipe de France. Il est 22h, Olivier Giroud lance le Mondial des Bleus. Récit d’une soirée en tribunes avec une bande de collègues d’RMC.

Casting : Pierre Dorian (présentateur du Super Moscato Show), Pierrick Taisne (Directeur adjoint de la rédaction d’RMC), Jérôme Thomas (producteur de l’After)

22h02 :

Pierre Dorian : « Qu’est-ce qu’ils sont beaux ces maillots ! Ça fait plaisir après 15 ans de maillots tous pourris ! »

Nicolas Jamain : « Ils sont bleus quoi ! »

PD : « Non mais on joue en bleu – blanc – rouge, comme quand j’étais gosse, ça change tout ! »

22h02 :

Jérôme Thomas : - « Ça fait rêver de jouer sur une pelouse comme ça. Tous les centres que je ferais, c’est un truc de ouf » (rires collectifs)

22h04 : les Bleus commencent fort.

PD : « Ça va être une boucherie… »

JT : « On va manger du Kangourou »

22h07 :

PD : « C’est dingue la rumeur dans le stade à chaque fois que Kylian touche le ballon »

22h09 :

NJ « Aïe Aïe Aïe…Lucas c’est terminé ! »

Pierrick Taisne : « Mais non !!! Il est où Pavard !? »

Silence, clameur, Goodwin fusille Lloris. L’Australie mène 1/0.

22h10

NJ « C’était second poteau Pavard, 4 ans plus tard »

22h12 : 1er corner Equipe de France

PD : « Mais pourquoi il tire le corner ? Laisse Grizou sérieux ! »

JT : « Mais c’est dingue comme c’est Kylian le patron, il décide de tout ».

22h18 :

NJ « Tout part de la gauche. Dembouze (NDLR Dembélé), il existe pas »

22h21 :

PD « allez les gars, on pousse là. Ça va aller, ça va aller. On va revenir et après c’est la folie »

22h27 :

NJ : « Oh Théo le centre, oh Théo !!!!! »

PT : « C’est ça le DUC !!!!!! » » » » But Rabiot 1/1.

JT : « Le Duc de Boulogne ! »

22h29 :

PD « Non mais Théo il est meilleur que son frère »

JT « Offensivement oui, défensivement pas sûr »

22h31 :

JT : « Oulalala oulalala mais ils font quoi !? Ouiii Adrien…..Ouiiiii Olivier, c’est ça Oliv’ !!! » 2/1 France

22h32 :

PD : « Ils s’y sont crus alors qu’ils sont nuls les Australiens ! »

22h37 : Tentative de Ola.

PD : « S’il vous plaît faites pas la ola, c’est naze »

NJ : « Mais arrête c’est sympa ! Lève-toi ! »

PD : « Non »

22h42

PD : « Je le kiffe Dembouze ! Il est trop fort »

PT : « Arrête il a trop de déchets, c’est foutraque »

NJ : « C’est Grizou qui régale… »

22h46 :

1 rangée devant nous : un homme se retourne, nous regarde, désabusé :

NJ : - « Oui ? »

L’homme : - « Non mais vous me faites rire vous dites tout et son contraire sur les joueurs »

NJ : « Ah bon ? Non mais on déconne un peu hein »

23h14 :

PD : « Il est 23h14 c’est n’importe quoi cette Coupe du Monde »

NJ : « Oui et on est le 22 novembre »

23h15 NJ « Non mais Dembouze ça sert à quoi ça !? »

PD « Arrête c’est exceptionnel Il a fait ça comme toi tu t’es servie un café »

23h16 : Carton jaune de Duke pour une faute sur Dembouze.

JT : « Il y a donc deux Ducs sur le terrain » (sourire)

23h25 : Tchouaméni reste au sol.

NJ : C’est l’heure de Veretout !!!!

Rires collectifs

L’homme : - « Non mais les gars c’est plus possible là ! »

PT : « C’est du second degré »

L’homme : « Non là c’est du 4ème degré »

JT : « Si Santamaria s’était pas blessé, il avait un boulevard… » Re-rire

23h28 : 68ème et 20 secondes

NJ : « Dembouze fait une grosse deuxième période » (ironie)

68ème et 25 secondes

PD : « Et alors !!!!! Ahahahah BUT !!! » Dembelé pour Mbappé. 3/1 France

23h31 : Mbappé déborde, accélère, centre. Giroud de la tête. But. 4/1 France

NJ : « Il reste au sol. Il s’est blessé ou quoi ? »

PD : « Non il égale Titi !! »

l'équipe de RMC lors de France-Australie © RMC SPORT

23h35 :

PT : - « Les gars pour la matinale demain on fait quoi comme angle ? »

PD : - « Giroud égale Henry et les Bleus régalent »

PT : « Voilà c’est ce que je voulais entendre »

23h42 :

JT : « Fais entrer Guendouzi DD !! »

PD : « Non mais arrêtez avec Guendouzi, tu lui coupes les cheveux c’est Cuisance » Rires

23h 44 : 91ème minute

NJ : « 91eme Grizou non mais regarde comme il distribue »

PD : « J’adore ! »

NJ : « C’est le cerveau de l’équipe »

23h50 : Fin de match - Score final 4/1.

NJ : - « Ils font un bon match les gars-là »

PT : - « Attends, tranquille, c’était des plots en face »

Fin de soirée. Il est Minuit 20. Retour vers Doha. Il faut piétiner pour rejoindre les navettes de l’organisation sur le parking. La soirée fut belle. Le retour plus laborieux. Mais le Mondial a bien commencé. Rendez-vous samedi 19h heure locale, 17h heure française pour France /Danemark au stade 974. "Qui veut des place" ?