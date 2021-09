Comme l'UEFA, la CONMEBOL fermement opposée à la Coupe du monde tous les deux ans

Après l'UEFA et les Ligues européennes, la Confédération sud-américaine de football, la CONMEBOL, a exprimé ce vendredi son opposition au projet de la Fifa sur la tenue de la Coupe du monde tous les deux ans.

C’est peu dire que le projet de la Fifa de la tenue de la Coupe du monde et des compétitions continentales tous les deux ans ne fait pas l’unanimité. Présenté officiellement jeudi par Arsène Wenger, directeur du Développement, le projet fait l’objet de nombreuses critiques. L’UEFA et les Ligues européennes ont déjà exprimé leur désaccord, l'instance européenne menaçant même la Fifa d'un boycott. Les deux organisations sont rejointes ce vendredi par la CONMEBOL.

Alors que la trêve internationale vient de s’achever, la Confédération sud-américaine de football a publié un communiqué pour faire part de son opposition à l’organisation de la Coupe du monde tous les deux ans. "Cela pourrait fausser la compétition de football la plus importante de la planète, en diminuant sa qualité et en sapant son caractère exclusif. La Coupe du monde est un événement qui attire l'attention et les attentes de milliards de personnes car elle représente l'aboutissement d'un processus d'élimination qui dure quatre ans, et a sa propre dynamique et son attrait."

Un projet "non-viable"

Et l’instance organisatrice de la Copa America de poursuivre : "Une Coupe du monde tous les deux ans représenterait une surcharge pratiquement impossible à gérer dans le calendrier des compétitions internationales. (...) La situation serait extrêmement difficile avec le changement proposé. (...)"

Après avoir soutenu ce projet, la CONMEBOL le considère désormais comme "non viable." Elle réclame enfin que tous les acteurs soient consultés et veut un débat afin que tous les avis soient pris en compte. "La CONMEBOL est et sera toujours ouverte au dialogue dans le but d'obtenir le meilleur pour le football", conclut le communiqué.