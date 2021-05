Coupe du monde 2018: "Ce n’est pas le seum", Courtois explique sa réaction face aux Bleus

Trois ans après la demi-finale de Coupe du monde 2018 entre la France et la Belgique marquée par l’élimination des Diables Rouges (1-0), le gardien belge Thibaut Courtois reconnaît que sa réaction après le match était "exagérée."

En France, cette une étiquette de mauvais perdant lui colle à la peau depuis 2018. Avec Thibaut Courtois, l’expression "avoir le seum" prend tout son sens. Car c’est peu dire que le gardien belge n’a pas du tout digéré la défaite en demi-finale de la Coupe du monde face à l’équipe de France (1-1). Très vexé, le portier avait pointé du doigt le jeu trop défensif selon lui pratiqué par les joueurs de Didier Deschamps : "La France n’a pas joué, avait-il lâché à chaud. Elle a joué à défendre avec onze joueurs à 40 mètres de leur but. La frustration est là car on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui ne joue pas mais qui défend. C'est dommage pour le football que la Belgique n'ait pas gagné."

"Bien sûr que ma réaction était exagérée"

Trois années sont passées depuis le coup de tête de Samuel Umtiti et l’amertume s’est heureusement dissipée. Si le gardien du Real Madrid, auteur d’une remarquable saison, est souvent associé à ce douloureux revers pour la Belgique, il reconnaît que ses critiques étaient un peu disproportionnées. "Bien sûr que ma réaction après le match était exagérée, a-t-il avoué dimanche dans l’émission Téléfoot sur TF1. Mais tu joues une demi-finale de Coupe du monde pour la première fois de ta vie, tu perds 1-0, tu es fâché, tu dis : 'Non, on n’est pas en finale !' Ce n’est pas le seum, c’est plus que tu es déçu. Parce que je suis un vainqueur et que je veux gagner."

En attendant une possible revanche face aux champions du monde à l’Euro, la Belgique est assurée d’affronter les Bleus le 7 octobre en demi-finale de la Ligue des Nations. Avant cela, Thibaut Courtois visera une place en finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid mercredi soir à Stamford Bridge à l’occasion de la demi-finale retour face à Chelsea (en direct sur RMC Sport 1).

