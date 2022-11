Coupe du monde 2022: à quelle heure et sur quelles chaines regarder les 64 matchs du Mondial au Qatar

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar dimanche 20 novembre avec le match d’ouverture Qatar-Equateur, voici le programme complet et la programmation TV des 64 rencontres du Mondial jusqu’à la finale le 18 décembre.

C’est le moment de sortir vos agendas. La Coupe du monde 2022 au Qatar débute le dimanche 20 novembre avec une opposition entre le pays hôte et l’Equateur (17h). Ce match d’ouverture lancera le Mondial très attendu où les Bleus de Didier Deschamps remettront leur titre en jeu.

Au programme, 64 matchs et un tourbillon de foot avant les fêtes de fin d’année. Pour y voir plus clair, voici dans le détail le programme complet des matchs avec les horaires et la programmation TV. Rappelons que toutes ces affiches seront à suivre aussi sur l'antenne de RMC, radio officielle de la Coupe du monde et en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

Dimanche 20 novembre

17h : Qatar-Equateur (Groupe A) en direct sur TF1 et beIN Sports 1

Lundi 21 novembre

14h : Angleterre-Iran (B) sur beIN Sports 1

17h : Sénégal-Pays-Bas (A) sur beIN Sports 1

20h : Etats-Unis-Pays de galles (B) sur TF1 et beIN Sports 1

Mardi 22 novembre

11h : Argentine-Arabie saoudite (C) sur beIN Sports 1

14h : Danemark-Tunisie (D) sur beIN Sports 1

17h : Mexique-Pologne (C) sur beIN Sports 1

20h : France-Australie (D) sur TF1 et beIN Sports 1

Mercredi 23 novembre

11h : Maroc-Croatie (F) sur beIN Sports 1

14h : Allemagne-Japon (E) sur beIN Sports 1

17h : Espagne-Costa Rica (E) sur beIN Sports 1

20h : Belgique-Canada (F) sur TF1 et beIN Sports 1

Jeudi 24 novembre

11h : Suisse-Cameroun (G) sur beIN Sports 1

14h : Uruguay-Corée du Sud (H) sur beIN Sports 1

17h : Portugal-Ghana (H) sur beIN Sports 1

20h : Brésil-Serbie (G) sur beIN Sports 1

Vendredi 25 novembre

11h : Pays de galles-Iran (B) sur beIN Sports 1

14h : Qatar-Sénégal (A) sur beIN Sports 1

17h : Pays-Bas-Equateur (A) sur beIN Sports 1

20h : Angleterre-Etats-Unis (B) sur TF1 et beIN Sports 1

Samedi 26 novembre

11h : Tunisie-Australie (D) sur beIN Sports 1

14h : Pologne-Arabie saoudite (C) sur beIN Sports 1

17h : France-Danemark (D) sur TF1 et beIN Sports 1

20h : Argentine-Mexique (C) sur TF1 et beIN Sports 1

Dimanche 27 novembre

11h : Japon-Costa Rica (E) sur beIN Sports 1

14h : Belgique-Maroc (E) sur TF1 et beIN Sports 1

17h : Croatie-Canada (F) sur beIN Sports 1

20h : Espagne-Allemagne (E) sur TF1 et beIN Sports 1

Lundi 28 novembre

11h : Cameroun-Serbie (G) sur beIN Sports 1

14h : Corée du Sud-Ghana (H) sur beIN Sports 1

17h : Brésil-Suisse (G) sur beIN Sports 1

20h : Portugal-Uruguay (H) sur TF1 et beIN Sports 1

Mardi 29 novembre

16h : Equateur-Sénégal (A) sur beIN Sports 2

16h : Pays-Bas-Qatar (A) sur beIN Sports 1

20h : Iran-Etats-Unis (B) sur beIN Sports 2

20h : Pays de galles-Angleterre (B) sur TF1 et beIN Sports 1

Mercredi 30 novembre

16h : Australie-Danemark (D) sur beIN Sports 2

16h : Tunisie-France (D) sur TF1 et beIN Sports 1

20h : Arabie saoudite-Mexique (C) sur beIN Sports 2

20h : Pologne-Argentine (C) sur TF1 et beIN Sports 1

Jeudi 1er décembre

16h : Canada-Maroc (F) sur beIN Sports 2

16h : Croatie-Belgique (F) sur beIN Sports 1

20h : Costa Rica-Allemagne (E) sur beIN Sports 2

20h : Japon-Espagne (E) sur TF1 et beIN Sports 1

Vendredi 2 décembre

16h : Ghana-Uruguay (H) sur beIN Sports 2

16h : Corée du Sud-Portugal (H) sur beIN Sports 1

20h : Serbie-Suisse (G) sur beIN Sports 2

20h : Cameroun-Brésil (G) sur TF1 et beIN Sports 1

Huitièmes de finale (TF1 diffusera cinq matchs)

Samedi 3 décembre

16h : huitième de finale n°1 (beIN Sports 1, TF1 ?)

20h : huitième de finale n°2 (beIN Sports 1, TF1 ?)

Dimanche 4 décembre

16h : huitième de finale n°3 (beIN Sports 1, TF1 ?)

20h : huitième de finale n°4 (beIN Sports 1, TF1 ?)

Lundi 5 décembre

16h : huitième de finale n°5 (beIN Sports 1, TF1 ?)

20h : huitième de finale n°6 (beIN Sports 1, TF1 ?)

Mardi 6 décembre

16h : huitième de finale n°7 (beIN Sports 1, TF1 ?)

20h : huitième de finale n°8 (beIN Sports 1, TF1 ?)

Quarts de finale (TF1 diffusera trois matchs)

Vendredi 9 décembre

16h : quart de finale n°1 (beIN Sports 1, TF1 ?)

20h : quart de finale n°2 (beIN Sports 1, TF1 ?)

Samedi 10 décembre

16h : quart de finale n°3 (beIN Sports 1, TF1 ?)

20h : quart de finale n°4 (beIN Sports 1, TF1 ?)

Demi-finales

Mardi 13 décembre

20h : demi-finale n°1 sur TF1 et beIN Sports 1

Mercredi 14 décembre

20h : demi-finale n°2 sur TF1 beIN Sports 1

Match pour la 3eme place

Samedi 17 décembre à 16h sur TF1 et beIN Sports 1

Finale

Dimanche 18 décembre à 16h sur TF1 et beIN Sports 1