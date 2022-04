Coupe du monde 2022: "Affronter la France avec la Tunisie? Un rêve qui se réalise", jubile Khazri

L’attaquant de la Tunisie et de Saint-Etienne Wahbi Khazri (31 ans) a commenté à chaud sur RMC le tirage au sort de la Coupe du monde qui verra son pays défier l’équipe de France, championne du monde en titre, le 30 novembre lors du troisième match du groupe D.

"De fou!" C’est peu dire que Wahbi Khazri est heureux après le tirage au sort de la Coupe du monde 2022. Au Qatar, la Tunisie défiera un barragiste (le Pérou, l’Australie ou les Emirats arabes unis), le Danemark et l’équipe de France le 30 novembre lors du dernier match comptant pour le groupe D.

"J’en parlais avec ma femme et mes frères, c’est ce que je souhaitais, jubile à chaud l'attaquant de Saint-Etienn sur RMC. Je suis super content. Ce sont les favoris. Nous, on en est loin. Mais en jouant dans le championnat de France, en ayant grandi ici, c’est le rêve de beaucoup de joueurs de les affronter en Coupe du monde. C’est un rêve qui va se réaliser, j’espère."

"J’espère qu’on pourra sortir de cette poule avec la France en tête"

Récente quart de finaliste lors de la CAN, la Tunisie n’a jamais battu les Bleus en quatre rencontres, toutes amicales (deux victoires, deux nuls). "La France est largement favorite. Les autres adversaires sont des équipes à notre portée, estime Khazri. Il peut se passer beaucoup de chose. J'ai confiance en notre équipe. On est capable de faire de belles choses. On a un super groupe. On n'est pas favoris mais on va jouer notre chance à fond et j’espère qu’on pourra sortir de cette poule avec la France en tête."

L’attaquant des Aigles de Carthage sait que son équipe a des atouts, et pas seulement son arrière-garde: "Je préfère souligner le collectif, corrige-t-il. On a un bon milieu de terrain. On est capable d’être solide défensivement. Devant on a des joueurs de talent. Il y a Naim Sliti qui a fait des bonnes choses en Ligue 1 (à Dijon). On a un groupe homogène", conclut le buteur des Verts.