DIRECT - Suivez le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 en live

C'est donc aujourd'hui que l'on va savoir. Alors que la Coupe du monde ne commence que dans plus de 7 mois, c'est ce vendredi que vont être tirés au sort les adversaires des Bleus au premier tour. Et pourtant, seuls 29 des 32 équipes qualifiées sont déjà connus: il reste deux barrages intercontinentaux à disputer (Australie ou Emirats arabes unis contre le Pérou, et la Nouvelle-Zelande contre le Costa Rica). Deux matchs qui auront lieu au Qatar les 13 et 14 juin. Il manque aussi un qualifié européen, puisqu'en raison de la guerre, l'Ukraine n'a pas pu disputer son barrage contre l'Ecosse, un match repoussé à juin (le vainqueur disputera au Pays de Galles la dernière place à la Coupe du monde).