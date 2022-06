Coupe du monde 2022 (barrages): des soldats ont envoyé du front un drapeau aux joueurs ukrainiens avant leur match face aux Gallois

Emmenée par Oleksandr Zinchenko, l'Ukraine affronte ce dimanche le pays de Galles à Cardiff (18h) avec l'objectif de valider sa qualification pour la prochaine Coupe du monde 2022. L'ombre de la guerre planera inévitablement sur ce match.

Ils visent bien plus qu’une qualification. Opposés ce dimanche aux Gallois de Gareth Bale (18h), sur la pelouse du Cardiff City Stadium, Oleksandr Zinchenko et sa bande veulent décrocher le dernier ticket européen en jeu pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Gagner permettrait aussi d’offrir une petite bouffée d’oxygène à tout un peuple traumatisé par l’invasion russe, qui aimerait oublier au moins quelques instants le conflit meurtrier qui l’oppose aux troupes de Vladimir Poutine depuis trois mois.

En s’imposant mercredi du côté de Glasgow face aux Ecossais (3-1), en demi-finale des barrages, les Ukrainiens ont déjà réussi la moitié du chemin. Et ils ne comptent pas s’arrêter là. "Nous avons tous compris que le match contre le pays de Galles ne sera pas une question de condition physique ou de tactique, mais bien de survie, a martelé Zinchenko ces derniers jours. Tout le monde va se battre et tout donner." Alors que des explosions ont à nouveau retenti à Kiev ce dimanche matin, en parallèle des combats acharnés qui se poursuivent à Severodonetsk, ville stratégique de l’est de l’Ukraine, la sélection d’Oleksandr Petrakov se sait en mission.

"Le match le plus important de notre vie"

A Cardiff, les joueurs accrocheront dans leur vestiaire un drapeau qui leur a été remis par des soldats ukrainiens placés en première ligne pour défendre leur pays. "C'est une situation vraiment difficile en Ukraine. Nous allons malgré tout essayer de nous concentrer et de faire un bon match. Le sport reste le sport, et nous n'attendons aucun cadeau de la part du pays de Galles. Nous savons à quel point ce sera compliqué. C’est le match le plus important de notre vie. Personnellement, je ne suis en communication avec aucun des soldats, mais les joueurs de l'équipe ont écrit à nos soldats, et ils ont également reçu un drapeau de la guerre, que nous avons promis d'accrocher dans le vestiaire", a indiqué Petrakov dans des propos rapportés par ESPN.

Âgé de 64 ans, le sélectionneur ukrainien avait lui-même proposé de se mettre au service de l'armée nationale, avant d'être incité à se focaliser sur l'objectif d'une deuxième participation au Mondial, après 2006, et sur la valeur extra-sportive qu'elle générerait.