Ukraine: Zinchenko veut signer "la meilleure performance de sa vie" lors du barrage pour le Mondial 2022

L'Ukraine a brillamment battu l'Ecosse ce mercredi (3-1) pour rejoindre la finale des barrages qualificatifs de la Coupe du monde 2022. Après la victoire, Oleksandr Zinchenko a rappelé les ambitions de la sélection ukrainienne alors que son pays poursuit sa résistance contre l'invasion russe.

Il avait fondu en larmes lors de son passage en conférence de presse avant la rencontre. Cette fois, Oleksandr Zinchenko a affiché un large sourire après la victoire de l'Ukraine contre l'Ecosse (3-1) mercredi soir à Glasgow. Le milieu offensif de la Zbirna a savouré la qualification de son équipe pour la finale des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022. Mais le joueur de Manchester City ne veut pas s'arrêter là et rêve de voir l'Ukraine disputer la compétition au Qatar en fin d'année (21 novembre - 18 décembre).

"Tout le monde connaît la situation en Ukraine et chaque match est comme une finale. En tant qu'équipe, nous rêvons d'être à la Coupe du monde, a lancé l'intéressé au micro de Sky Sports. Nous avons encore un match, encore une finale, et nous devons le gagner. Sinon, ce match (contre l'Ecosse) ne signifiera rien."

"Un match énorme" face au pays de Galles

Malgré plusieurs mois sans jouer pour certains membres de l'équipe ukrainienne, les partenaires d'Oleksandr Zinchenko ont sorti une superbe prestation pour venir à bout de l'Ecosse.

Dominateurs, les protégés du sélectionneur Oleksandr Petrakov ont rapidement pris les devants face aux Ecossais. Dimanche, l'Ukraine défiera le pays de Galles à Cardiff pour tenter de disputer la Coupe du monde.

"L'Ecosse est une grande équipe et a des joueurs incroyables dans chaque ligne. Mais nous avons bien joué. Nous avons marqué trois buts et aurions pu en marquer plus, a encore estimé Zinchenko après le succès des siens. Le match contre le pays de Galles va être énorme pour nous. Nous devons effectuer la meilleure performance de nos vies et ensuite nous verrons ce qui se passera."

Porté par tout un pays qui espère connaître une parenthèse enchantée grâce au football, la Zbirna jouera sa place face aux partenaires de Gareth Bale. En cas de nouvelle victoire, l'Ukraine se qualifierait pour la deuxième Coupe du monde de son histoire après 2006 et affronterait l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Iran dans le groupe B lors du Mondial au Qatar.